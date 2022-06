Fin del romance: Jason Momoa vuelve a estar soltero

En tiempos en los que todo pasa a través de una pantalla y con el peso significativo que tienen las redes sociales en un mundo donde todo decanta al segundo siguiente de nacer porque nos subimos a esta vorágine donde el ritmo no puede desacelerar, los romances están complicados y parece que cada vez duran menos. Vivimos a las corridas, creemos conocer al otro por una fotografía o por tres palabras que nos dijo y el aburrimiento llega al instante. ¿Habrá pasado esto con el actor Jason Momoa y la mexicana Eiza González?

Esta semana llegaron los rumores de que la pareja había decidido tomar caminos separados. Una fuente le confirmó a la revista People que el actor de 42 años y Eiza de 32 se separaron luego de algunos meses de estar saliendo. "Simplemente son personas muy diferentes", declaró la fuente. Un segundo informante le dijo a la publicación en mayo que Momoa y González eran "exclusivos" y se habían estado viendo desde febrero "después de conocerse a través del trabajo y conexiones mutuas".

"En este momento no es una situación muy grave y ambos están viendo a dónde va", dijo este último informante. "Han estado pasando tiempo juntos cuando han podido y haciéndolo funcionar entre sus apretadas agendas". La informante también dijo que González es una "persona muy divertida, dispuesta a cualquier cosa y bastante aventurera en su mayor parte", y ella y Momoa "comparten ese mismo espíritu".

Eiza González - Jason Momoa.

"Ella es más una persona de relaciones a largo plazo que una cita casual", agregó la fuente sobre la actriz de I care a lot. En cuanto a Momoa, él es "un tipo muy bueno, muy generoso y feliz todo el tiempo; él es todo sobre el amor y la difusión del amor". “No es que no se lo esté tomando en serio, pero con sus hijos no se va a precipitar a nada rápido”, dijo la fuente sobre Momoa, quien comparte a su hija Lola, de 14 años y su hijo Nakoa-Wolf, de 13 con su ex Lisa Bonet. "Tenía mucho amor por Lisa y todavía hay mucho respeto mutuo en lo que a ella respecta".

Momoa fue fotografiado asistiendo al estreno de la película Ambulance de Michael Bay donde participa Eiza González en abril, aunque no caminaron juntos por la alfombra roja. Por otro lado, Momoa y Bonet, de 54 años, anunciaron en un comunicado conjunto que "se separaban del matrimonio" en enero, casi cinco años después de casarse.

Eiza González - Jason Momoa.

“El amor entre nosotros continúa evolucionando en las formas en que deseamos que sea conocido y vivido. Nos liberamos mutuamente para ser quienes estamos aprendiendo a ser”, dijeron en el comunicado. "Nuestra devoción inquebrantable a esta vida sagrada enseñando a nuestros hijos lo que es posible. Vivir la oración. Que el amor prevalezca J & L", agregó la pareja.

Una fuente le dijo a People en ese momento que los ex "quieren explorar otras cosas" después de la ruptura y todavía se preocupan "profundamente el uno por el otro", y agregó: "Han estado haciendo cosas por separado durante bastante tiempo".