¿Eduardo Yañez tiene Parkinson?

Hace unos días, surgió un rumor de que Eduardo Yáñez sufre mal de Parkinson. Debido a esto, el actor salió al paso y decidió acabar con las dudas al respecto. Así es que habló de lo que en realidad ocurre con su salud. "No estoy enfermo de mal de Parkinson, con todo respeto a aquellos que sí lo sufren. Los que sacan una nota de esta naturaleza te desean lo peor. Mi mamá me dijo que nunca tenga represalias", mencionó Yañéz en el programa mexicano de televisión "Sale el sol" (Imagen TV). "Me encuentro muy bien y afortunadamente trabajando. Gracias a todos".

Eduardo dice estar bien de salud.

Desde hace un tiempo, el intérprete del presidente Emilio Lozada en la serie Sin miedo a la verdad ha dado a conocer diversos pasajes difíciles de su vida y ha enfrentado de manera directa cualquier tipo de polémica. Incluso, reveló que fue criado por su madre únicamente; además, ha narrado cómo fue su difícil niñez, como lidió con los problemas de adicción que tuvo con el alcohol y los conflictos que enfrentó con su único hijo Eduardo Yáñez Jr.

Ahora, el protagonista de la telenovela “Amores verdaderos” trata de seguir con su vida de una manera más pacífica, enfocado en su carrera profesional. De hecho, ha sido enfático en advertir que ha cerrado el capítulo donde se enfrentó a un reportero e incluso, no desea hablar más sobre su primogénito. También ha dejado claro que su salud está perfecta y se ha recuperado por completo de afecciones anteriores. Eduardo Yáñez actualmente desempeña el rol de Octavio Sánchez en la telenovela “Corazón guerrero”.

En 2021 afrontó rumores sobre un supuesto cáncer.

En 2021 fue sometido a dos cirugías

A principios de 2021, Eduardo Yañez fue centro de atención, luego de los rumores sobre su estado de salud, según los cuales al actor se le había detectado cáncer tras la cirugía a la que se sometió para que le retirarán piedras en el riñón.

El actor había revelado en ese momento que por problemas de salud tenía que renunciar a su papel en la telenovela “Si nos dejan”, un remake de “Mirada de mujer” y también había detallado que tendría que ser intervenido y ante la incertidumbre de la recuperación prefería ser profesional y salirse del proyecto.

Tiempo después, el propio Yañez contó en sus redes sociales que se había sometido a una segunda operación para terminar con sus problemas de salud y tranquilizó a sus seguidores al informar que todo había salido bien.