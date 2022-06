Camilo aseguró que Índigo reacciona al oír su propia canción

Si hay algo que podemos cerciorar es el poder real y efectivo que tiene la música en cada uno de nosotros. Algunos necesitan escuchar música de fondo para todo: mientras trabajan, limpian la casa, estudian, leen, cocinan, en juntadas con amigos, fiestas y, para otros, significa un estímulo muy especial que, sin dudas, resulta placentero. Desde que Camilo y Evaluna Montaner se convirtieron en papás de Índigo hace aproximadamente dos meses, la pareja vive uno de sus mejores momentos a nivel personal y comparten con su público las mejores experiencias al lado de su hija.

Siempre resulta una buena ocasión para hablar de la pequeña. En una rueda de prensa que Camilo estaba ofreciendo como parte de su tour De adentro pa’fuera, hizo algunas revelaciones de su hija. El cantante explicó que Índigo responde a las composiciones de sus famosos padres, ya que desde que Evaluna estaba embarazada no paraba de escuchar música, sobre todo, porque compartieron escenario en la anterior gira, sin embargo, hay una melodía con la que la bebé tiene una reacción particular.

Camilo y Evaluna.

“Índigo creció escuchando en la panza, que fue creciendo durante todo el tour, luego en Estados Unidos, luego en México y luego en todos lados...Fue creciendo, escuchando esas canciones y, sobre todo, Índigo que es la canción en la que Evaluna más saltaba”, manifestó el intérprete de Ropa cara. De inmediato, recordó los movimientos que su hija hace al oír la exitosa canción que es interpretada por sus padres.

“Cuando Índigo escucha ‘Índigo’ su reacción es muy especial, o sea, verdaderamente la reconoce, ahora que mueve las manitas esa yo no me la sabía, pero sí las mueve, al compás del ritmo eso sí no lo sé. Y ha hecho un par de gritos que son sospechosamente afinados”, comentó Camilo.

Asimismo, el artista señaló que su tarea fundamental en el cuidado de la niña es el cambiarle los pañales, mientras que Evaluna se encarga de la lactancia. También indicó que se encarga de los labores domésticos como planchar y lavar los platos.

Evaluna y Camilo.

Por otro lado, le preguntaron cómo es Índigo físicamente y el intérprete de Pegao reveló que es igual a Evaluna pero que la forma de los pies es igual a los de él. Hasta el momento, es de público conocimiento que la pareja no muestra la carita del bebé, un asunto con el que los fans están muy de acuerdo. Ya llegará el momento tan esperado de conocer a la famosa Índigo.