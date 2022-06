Michelle Salas, hija de Luis Miguel, presume su belleza en las redes sociales

Michelle Salas es la hija mayor de histórico cantante Luis Miguel. Ella nació de la fugaz relación amorosa que tuvo El Sol de México con la actriz Stephanie Salas. Con el paso de los años la popular influencer se ha convertido en una de las modelos más convocantes de la farándula latina. En sus redes sociales ella es muy activa y constantemente realiza publicaciones de todo lo que hace.

Actualmente la bella rubia está disfrutando junto a su madre de un paradisíaco resort en el Caribe. En sus historias de su cuenta oficial de Instagram compartió un serie de imágenes que llamaron la atención de todos. En las fotografías se puede ver a Michelle Salas luciendo un atuendo deportivo que no solo demostró lo bella que se ve actualmente sino también su radiante figura.

Michelle Salas es una de las influencer más convocantes de las redes.

Estas fotos pertenecen a una producción que realizó la hija de Luis Miguel para la marca deportiva Alo. Por otra parte, hace un par de días, la popular influencer cumplió 33 años y por lo visto el paso de los mismos le sientan super bien. Su madre, Stephanie Salas le dedicó una emotiva publicación en las redes sociales. La misma está compuesta por un reel de fotos y mensaje que dice lo siguiente:

"Todas la felicitaciones sinceras y llenas de amor a la fuerza mas grande en mi vida. La luz de mis entrañas, mi hija y compañera mas fiel de mi existencia de amor en esta vida @michellesalasb te deseo el universo, el sol, la luna y las estrellas 33. Te amoooooo. Feliz Cumpleaños Mush and … 'Try me baby'”.