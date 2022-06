Tras perder el juicio contra su exesposo Johnny Depp, Amber Heard habló por primera vez: "No me importa..."

Este mes de junio no comenzó del todo bien para la actriz Amber Heard ya que después de varios años de juicio perdió el mismo en manos de su exesposo Johnny Depp. Hace algunos días se conocieron las primeras imágenes de ella luego del escandaloso evento. Hoy en día, Heard nuevamente es tendencia en la redes sociales y en las principales páginas del espectáculo tras una entrevista que brindó en para la cadena NBC News.

En misma la protagonista de la película Aquaman habló por primera vez desde que perdió el juicio con la reportera Savannah Guthrie y en la misma dijo sobre cómo siente que las redes sociales impactaran el juicio. "No me importa lo que uno piense de mí, o qué juicio quieras hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propio hogar en mi matrimonio, a puertas cerradas", dijo Heard. "No supongo que la persona promedio debe saber estas cosas, así que no lo tomo como algo personal", fueron algunas de las palabras de la talentosa actriz.

Luego de conocerse el veredicto, Heard, por su parte, calificó la decisión de "retroceso" para las mujeres . Su abogada, Elaine Bredehoft, dijo recientemente que su cliente planea apelar el veredicto. Además la bella rubia se sintió atacada en las redes sociales por cree que no es justo el trato que recibió por parte de las personas.

El jurado otorgó a Johnny Depp la suma de 15 millones de dólares en daños, pero Heard solo tendrá que pagar $10,35 millones debido a una ley de Virginia que limita los daños punitivos (el juez redujo la cantidad). En su contrademanda, Heard ganó uno de los tres cargos de difamación y recibió $2 millones en daños.