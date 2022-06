Cuántos años estuvo casada Demi Moore con Bruce Willis y cómo se llevan hoy

Bruce Willis es una de esas estrellas de Hollywood que siempre intento mantener su vida privada resguardada de las cámaras y de los paparazzis. Así es que de su costado sentimental solo se conocieron algunas parejas, entre ellas la más famosa es su relación con Demi Moore.

Los actores se conoció en 1978, en el estreno de la película Procedimiento ilegal que estaba protagonizada por Richard Dreyfuss y Emilio Estévez, que en aquel entonces era la pareja de la actriz. En ese momento él ya era una mega estrella y ella daba sus primeros pasos.

Bruce Willis y Demi Moore en sus comienzos.

Esa misma noche Bruce Willis no pudo evitar invitar a salir a Demi Moore ni separarse de ella. En cuatro meses se habían convertido en una de las parejas más queridas de Hollywood. Tal es así que en una noche de casino en Las Vegas, el actor le sugirió que era momento de casarse y así lo hicieron ese mismo día.

La actriz quedó embarazada en su noche de bodas, por lo que nueve meses después llegaba a sus vidas Rummer. Al poco tiempo, Moore fue seleccionada para protagonizar su gran éxito, Ghost, y se convirtió en una de las estrellas del momento.

La fama y la popularidad de su ascendente carrera comenzó a incomodar a Bruce que estaba en la misma posición, lo que hacía que costara coincidir las agendas cargadas y los asuntos de familia. Además, en 1991 nacía Scout, la segunda hija del matrimonio.

Al poco tiempo, y tras cuatro años de amor, Bruce Willis le comunicó a Demi Moore que estaba pensando en divorciarse. “Mi carrera profesional se estaba disparando, pero mi vida personal era muy dolorosa. Bruce estaba preparándose para irse a filmar una película a Europa llamada Hudson Hawk. Era un título que generaba mucha expectativa, y una producción de gran presupuesto. Justo antes de viajar, me tiró la bomba y me dijo que ya no sabía si quería seguir casado conmigo”, contó tiempo después la actriz sobre ese momento.

Bruce Willis y Demi Moore en cuarentena.

Sin embargo siguieron juntos y en 1994 nació la tercera hija de la pareja, Tallulah. En aquel momento ellos ya estaban distantes, ambos en la cima de su carrera y con grandes oportunidades y proyectos. Pero sus agendas no eran para nada compatibles y se cruzaban muy de vez en cuando, lo que hacía que su vínculo fuera bastante distante.

Pese a que el cariño que se tenían nunca se desvaneció, sí lo hizo la química y el romance, por lo que en 1998 finalmente anunciaron su divorcio. “Aún amo a Demi. Somos muy cercanos. Tenemos tres hijas a las que debemos criar juntos, y probablemente eso nos acerque más de lo que estuvimos como pareja. Sabemos que tenemos un compromiso de por vida con ellas. Y nuestra amistad seguirá adelante”, confió Bruce Willis en diálogo con Rolling Stone al poco tiempo, dejando en claro que la relación se había convertido en una amistad.