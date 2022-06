Adamari López comparte un momento de caos que vivió en su casa de Miami

A través de su perfil de Facebook, Adamari López compartió un video donde mostró un momento algo caótico que le tocó vivir en su casa en Miami, Estado Unidos.

Debido a las fuertes lluvias que cayeron en la ciudad en estos últimos días, el jardín de la casa de la conductora empezó a encharcarse, y como si no fuera poco, también la piscina empezó a rebosar de agua por todos lados, incluso con el riesgo de que el agua pueda ingresar al interior de la vivienda.

Adamari tuvo que pedir ayuda a conocidos para solucionar el problema.

Evidentemente antes era Toni Costa quien se encargaba de solucionar estos asuntos, sin embargo, la actriz y presentadora reconoció, en tono humorístico, que necesitaba un hombre que le ayudara a resolver este tipo de situaciones, ya que en este momento se encuentra “sola”.

Tras el caos que se generó y luego de reconocer que necesita "un hombre que resuelva", Ada encontró una solución. Trucu, el esposo de una de sus mejores amigas, se acercó para buscar la manera de evitar el desbordamiento de agua en la casa. "Aquí ya no hay más nadie que no sea Trucu que me pueda ayudar... Ustedes saben, estoy solita, así que necesito ayuda para poder resolver estos problemas", dijo la presentadora. "¿Cuántas mujeres están como yo que ya no tienen a quien les pueda ayudar...?", preguntó en el video.

Antes, el que se ocupaba de esos asuntos era Toni Costa.

Cuando Toni y Adamari eran pareja, el bailarín era muy hábil para resolver este tipo de asuntos, y solía solucionar muchos de estos problemas caseros como mostraba en las redes. Algo que ya no sucede. Las cosas han cambiado y a la presentadora le falta esa ayuda, aunque nunca pierde el buen humor.

¿Cómo se conocieron Adamari López y Toni Costa?

Si bien es verdad que el bailarín español Toni Costa y Adamari López ya hace una año que no están juntos, mucho se sigue hablando sobre el posible “enamoramiento” que siga teniendo Toni con la presentadora. Y es que en el reality show “La Casa de los Famosos 2”, donde el español participa, ha hecho algunas revelaciones sobre su relación con su ex esposa. En ese contexto el coreógrafo contó que le conoció a Adamari cuando todavía estaba casada con el cantante Luis Fonsi.

Es así que, en una conversación con sus compañeros de “La Casa de los Famosos 2”, en donde estaban hablando sobre cuestiones del amor, el español reveló que su primer encuentro con la conductora de “Hoy Día”, fue muchos años antes, y que en esa ocasión ella no estaba sola, ya que estaba acompañando a su pareja Luis Fonsi a un concierto en Barcelona.

“Yo iba a ir a Barcelona para ir a un concierto, tenía dos entradas, y digo ¡ah! Pues la conozco, y vamos a un concierto”, y el concierto era de Luis Fonsi, que Adamari estaba ahí justamente”, comentó Toni sobre su primera interacción con la puertorriqueña, de quien dijo no se imaginó que “iba a ser mi pareja durante 10 años y la mamá de mi hija”.