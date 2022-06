Venga la alegría invitó a una "experta" alienígena y las redes estallaron

Aparentemente, la experta hace más de 20 años, junto a su esposo, investigan aquellos seres alienígenas de otros planetas que entran a las habitaciones en la noche. Fue durante el programa Venga la alegría que se habló muy profundamente del tema y las redes estallaron por la influencer, que habla el idioma de los extraterrestres. ¿Qué hay de cierto en todo esto?

En el programa Venga la alegría, la experta alienígena dijo que, durante el momento en que los extraterrestres toman contacto con la persona visitada, esta se encuentra completamente inmóvil. Sin dudas, este relato fue más que sugestivo y revolucionó las redes sociales.

Tras un caso en particular, dijo que 14 seres de otra tierra la rodearon en su cama con el único fin de comunicarse y ella, lejos de intimidarse, les hizo preguntas y hasta llegó a acariciarlos.

La experta alienígena en Venga la alegría

Al parecer, lejos de ser una fábula, el primer relato que desató este tema fue el de Karina, la mujer que vivió esta visita inesperada en su casa de Florencia Varela. Al revelarlo, se notaron muchas similitudes con otros casos conocidos como los “visitantes de alcobas”. Sin embargo, algunos datos de los que dijo no concordaban.

Por su parte, la investigadora Liliana Flotta, junto a su esposo, Eduardo Grosso, vienen analizando estos fenómenos de visitas en las habitaciones desde hace más de 20 años. Cuando lo explicó, dijo que han descubierto factores comunes entre todos los casos.

Liliana, junto con su marido, ya editaron un libro a fines de los años 90 que se llama “Terror Nocturno” en donde explican cómo han sido sus investigaciones y en las que corroboran que las personas contactadas son elegidas por no tener conciencia con la presencia extraterrestre: “Dicen que vieron una cosa, o una luz o una personita, pero porque no piensan en extraterrestres, no están sugestionados”.

La invitada especial que revolucionó las redes: Mafe Walker

Por su parte, la influencer, experta en alienígenas y guía espiritual, Mafe Walker, también estuvo de invitada en el programa Venga la Alegría y sí que dejó entre líneas mucha incertidumbre con su relato. Es conocida como la colombiana que habla “idioma alienígena”.

Aunque ya lleva varios años estudiando estos temas de energía y campos electromagnéticos en los seres humanos, como también las vibraciones solares, su peculiar interpretación del lenguaje extraterrestre hizo que las redes estallen en internet.

Precisamente, en su cuenta de TikTok, viene sumando casi 80 mil seguidores mientras que en Instagram ya tiene más de 24 mil. Aunque están los internautas que la defienden y aseguran que le creen, están otros cientos de usuarios que se han burlado de ella y le comentaron cosas como:

“Saludos desde Plutón” y hasta la agredieron diciéndole que seguro padece de algún problema mental o que usa sustancias psicotrópicas. También, la criticaron y calificaron de ser una “estafadora” porque cobra alrededor de 1,400 pesos por sus cursos.

Creer o reventar: estallaron las redes con su explicación

El primer indicio que detectaron es el tipo de sangre: “En todos los casos comienzan por la sangre O Rh positivo, aunque también se registra en sus descendientes, en sus hijos un cambio de sangre, que clínicamente es imposible. Un hijo lleva la sangre de uno de sus padres o la mezcla de ambos, pero nunca una tercera diferente, esto en cambio se da en los casos de visitas de alcoba”.

También explicó que cuando ocurren este tipo de contactos es porque “ellos” vienen en busca de algo: “hemos registrado cicatrices en los contactados, y hasta implantes, a una mujer le quitaron fibromas que tenía en el útero”. Además, fue precisa cuando explicó que durante ese momento la persona visitada está completamente inmóvil: “No pueden moverse, solo los ojos y sus parejas están completamente dormidas, y no hay posibilidad de que despierten”.

Eso sería todo lo contrario a lo que afirmó haber vivido la influencer que habla con los extraterrestres, y es que, según la experta, afirmó:

“Siempre eligen personas de alto coeficiente intelectual y con una consolidada estructura psicológica para que puedan soportar el contacto. Quedan huellas de la visita, quemaduras en el pasto, en las cortinas. Los electrodomésticos no funcionan. En algunos episodios, la persona llega a escuchar sonidos guturales emitidos por los seres y los ven extremadamente luminosos, son fluorescentes en la oscuridad, de piel húmeda, y sus pies y manos producen quemaduras. Y al finalizar, los ven atravesar ventanas cerradas”.

En la misma línea, la investigadora y "experta" alienígena, Liliana Flotta, adelantó en Venga la alegría que aún sigue trabajando en una serie de fenómenos que ya están registrados en el norte del conurbano. Hasta el momento, el número máximo de seres no supera los 5 y no juzga otro tipo de vivencias que pueda contar la gente, como lo hizo Mafe Walker.

