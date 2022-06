Lucía Méndez y Luis Miguel: así nació “Fría como el viento”

Sin duda, uno de los personajes más amados y polémicos del espectáculo mexicano es Luis Miguel, "El Sol de México", quien durante su vida estuvo envuelto en diversas polémicas tanto profesionales como amorosas. Una de ellas fue el romance que mantuvo con la actriz, cantante y empresaria, Lucía Méndez, quien le llevaba 13 años de distancia.

Si bien, las relaciones del cantante fueron numerosas, la que tuvo con la actriz volvió a ser escandalosa cuando ella misma aseguró que Luis Miguel le confesó que era el amor de su vida.

En el momento del romance, la actriz era 13 años mayor que "El Sol".

La pareja se conoció durante un festival conducido por Raúl Velasco en Miami durante los años 80. Si bien en el momento no se cruzaron, por la noche Luis Miguel fue al cuarto de la cantante a buscar consuelo por la pérdida de su madre. “Le dije: ‘Por favor, me estoy durmiendo’. Para no hacer el cuento largo, me estuvo platicando y todo, pero no pasó nada”, comentó en entrevista con Yordi Rosado. "Yo lo veía como un chavito. Me dijo que tenía 20 y yo 30, y dije: ‘Le llevo 10 años, qué flojera’".

Pese a que Méndez no tenía intenciones amorosas con "El Sol de México", notó que el joven buscaba estar cerca de ella y comenzó a pretenderla. Pronto la relación floreció, pero, de acuerdo con la actriz, ella procuraba no caer en el romance por la diferencia de edad. Lucía Méndez desconocía que Luis Miguel era 13 años menor que ella y no fue hasta cuatro meses después que la actriz se enteró de la verdad. Para ese momento, ella había conocido a Pedro Torres, un hombre que era cercano a su edad y que la enamoró profundamente.

La actriz terminó dejándole a Luis Miguel.

En la entrevista, la actriz relató que hubo mucho resentimiento en la ruptura. Tanto que Luis Miguel decidió dedicarle la famosa canción "Fría como el viento" y 10 años después, cuando Lucía Méndez se divorció del hombre que la hizo dejar al cantante, este la cito para encontrarse.

Otro de los romances de Lucía Méndez

A mediados de los 80’, Lucía Méndez y Andrés García se encontraban en la cima de sus carreras cuando compartieron créditos en la telenovela “Tú o nadie” y se convirtieron en la pareja de actores más exitosa de aquel entonces. Entre varios coqueteos públicos, el actor le llegó a robar un beso en la boca a Lucía en plena entrevista de promoción de la telenovela. Por su parte, Andrés García confesó hace unos meses que sí hubo una atracción entre ambos, pero que por culpa de sus egos la relación no pasó de la amistad.