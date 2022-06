El día en que Gaby Riveros besó en la boca a Silvester Stallone

Hay historias icónicas que algunos artistas guardan en el corazón como valiosos tesoros que esperan a ser descubiertos por algún curioso que guste indagar en su pasado, tal y como ocurre con una de las estrellas de “Carrusel”, quien en entrevista con Gustavo Adolfo Infante confesó haber besado a una de las personalidades más notarias de Hollywood. Gaby Rivero, quien es recordada por su papel como la maestra Ximena en la telenovela infantil mencionada, recordó con mucha ilusión y brillo en sus ojos cómo se desarrolló el día que conoció a su ídolo de toda la vida.

Gaby Riveros y Silvester Stallone

Ella tenía 16 años y acababa de terminar con un amor que la dejó llorando en su habitación, pero esas lágrimas se volvieron en despampanantes ilusiones cuando su mamá le informó que Silvester Stallone estaba en México, específicamente en la televisora para la que ella trabajaba. "Lo estaba entrevistando Jacobo Zabludovsky, que en ese entonces era mi profesor porque me daba clase de noticieros (...) Yo dije: 'agarro el coche y me voy a Televisa Chapultepec a que me lo presenten', no me iba a dar tiempo porque era en vivo, entonces empecé a buscar en el periódico y vi que había una carrera en donde él iba a premiar al ganador en Chapultepec, yo dije: 'ese lugar no es apto'", contó Gaby Rivero.

Esto la armó de valor y arreglándoselas para conseguir un pase de prensa, sin imaginar que terminaría por besarse con uno de los íconos del cine americano. Así, sin pensarlo dos veces, hizo que su hermana fuera su intérprete para concretar la comunicación con Silvester Stallone, y curiosamente, el actor la invitó a comer después de conocerse, con lo cual Gaby Rivero se sintió realizada, sin imaginar todavía lo que le esperaba a lado del galán de películas.

Gaby cumplió su sueño de besarle en al boca a Stallone.

Al llegar al hotel de Silvester Stallone, sus fans le impidieron llevar a Gaby al restaurante del recinto, así que pidieron room service y ahí, en la suite del actor y en compañía de su hermana, Gabriela Rivero cumplió el sueño de muchas y logró un beso de Rocky: "¡Sí, sí lo besé! Lo besé en la boca, ahí en la suite, en 'El Camino Real' (nombre del hotel). Se me quitó el llanto por el novio ahí mismo (...) Besa muy bien, muy recomendable, con todo y su boquita chueca", aseguró Gaby Rivero.