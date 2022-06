Así se conocieron Anuel AA y Yailin

En abril del 2021, el puertorriqueño Emmanuel Gazmey Santiago, de 29 años, más conocido como Anuel AA y la colombiana Carolina Giraldo Navarro, cuyo nombre artístico es Karol G, anunciaron el fin de su relación de tres años, la razón cada uno tomaría caminos diferentes. Ya nuevamente soltero, meses después, específicamente a finales del 2021 surgieron rumores de que Anuel estaría saliendo con alguien, hasta ese entonces la identidad era desconocida de quien sería la nueva pareja del artista.

No fue hasta casi finales de enero del 2022, cuando el puertorriqueño y su novia decidieron gritar su amor a través de las redes sociales e informaron que se comprometieron, entonces fue presentada la dominicana Jeorgina Lulú Guillermo Díaz, quien se hace llamar en el mundo artístico Yailin "La más viral".

Anuel y Yailin se casaron en República Dominicana.

La pareja desde ese anuncio ha compartido en las plataformas los diferentes momentos que viven juntos. Durante una entrevista, relataron cómo surgió su historia de amor. “Le tiré un corazón”, dijo Yailin, quien también es cantante. Pero esta interacción no fue respondida al instante por el cantante. “Le fui a escribir por Instagram porque yo sabía quién ella y al tiempo le fui a escribir, y ella ya me había escrito, ella me había mandado un corazón y yo sabía que ya yo había coronado”, comentó Anuel en el diálogo. Cuando se vieron por primera vez, la dominicana relató que “estaba un poco nerviosa”, afirmación que contradijo Anuel con la pregunta “¿un poco?”.

En la conversación con la revista, la pareja habló de lo detallistas que son cada uno y del amor que se profesan mutuamente, incluso tienen planes de tener hijos. Anuel ya es padre de un niño de siete años, que vive con la madre en Puerto Rico. En esa entrevista comentaron de una boda, pero no había una fecha fijada, hasta hace muy poco que se dio a conocer, que el viernes, 10 de junio, se casaron en República Dominicana, y que luego tendrán una boda simbólica.

La pareja organizará una boda simbólica más adelante.

Por otro lado, el rapero Anuel AA y la cantante Yailin no han ocultado su deseo de convertirse en padres en seguida. “Desde que nos conocimos en verdad estamos intentándolo y no ha salido”, dijo, aclarando que no se darán por vencidos. “Pronto vamos a tener una viral en la casa”, aseguró ella, refiriéndose a su apodo, Yailin, la más viral.

Cabe recordar que Anuel será papá de una niña pero no con su esposa Yailin. La hija que viene en camino es fruto de una relación anterior que tuvo el cantante.