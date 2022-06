¡Dupla explosiva! Salma Hayek participará en la nueva película de Angelina Jolie

Si hay algo que puede salir muy bien en una nueva producción audiovisual es que los actores tengan buena química con el set de filmación, y si comparten una gran amistad, mucho mejor. Salma Hayek se unirá a la nueva película de Angelina Jolie, siendo por primera vez dirigida por su amiga. Además de la veracruzana, otra de las estrellas mexicanas que se sumarán al proyecto de Jolie será Demian Bichir.

Luego del éxito de Eternals, las protagonistas del filme se unirán nuevamente para Whitout Blood (Sin sangre), la quinta película dirigida por Angelina Jolie. Esta cinta es el debut de la estadounidense en la empresa de entretenimiento Fremantle, con la cual tiene un acuerdo de tres años. Salma Hayek compartió a través de sus redes sociales la felicidad que la inunda al ser parte de Whitout Blood y por primera vez ser dirigida por su amiga Angelina Jolie.

En su cuenta personal de Instagram, Salma describió en su publicación: “Ser dirigida por Angelina Jolie es un sueño hecho realidad. Soy fan de su trabajo como cineasta desde hace muchos años. ¡Y como si fuera poco también tengo la suerte de trabajar con dos grandes amigos, Angelina y Demian Bichiro!”.

Según difundió el sitio Deadline, la película de Angelina ya comenzó la fotografía inicial en el sur de Italia y Roma, ya que esas son las locaciones donde ocurre la trama del libro homónimo, escrito por Alessandro Baricco y publicado en 2008. La novela bestseller trata sobre la vida de Nina, hija de Manuel Roco, quien es asesinado frente a la joven, que se encontraba escondida. Tito, uno de los criminales, encuentra a Nina, pero decide mantener silencio e irse del lugar sin hacerle daño. Nina crece con el trauma de la muerte de su padre, decidida a hacer algo por su memoria.

Angelina Jolie y Salma Hayek.

Angelina Jolie compartió estar muy emocionada por su nueva película, pues Baricco le confió la trama de su libro para llevarla a la pantalla grande, según dijo a Deadline. “Me siento honrada de estar aquí en Italia para llevar este material tan especial al cine, y de que Alessandro Baricco me haya confiado la adaptación de su libro, con su poesía y emoción únicas y su forma de ver la guerra y las preguntas que plantea sobre lo que buscamos después de un trauma o una injusticia”.

La película todavía se encuentra en las primeras etapas de su producción, por eso, se espera que llegue a los cines hasta 2023 o, inclusive, 2024. Esta sería la segunda ocasión en que Angelina y Salma trabajan juntas para una película, ya que su primer proyecto juntas fue Eternals, donde se conocieron y comenzaron una estrecha amistad. La oriunda de Coatzacoalcos, Veracruz, había revelado que desde el primer encuentro que tuvo con la protagonista de Lara Croft la química fue muy buena, pese a que Angelina suele ser una persona con una personalidad muy imponente.

Angelina Jolie y Salma Hayek.

En entrevista con Eva Longoria, Hayek confesó que se dio cuenta de que en el set usualmente la gente se ponía muy tensa alrededor de Jolie, pero a ella no le importó y se acercó a su compañera desde el primer día, lo que causó una buena impresión en la estadounidense. “Angelina dijo algo como: ‘Salma es tan hermosa. Yo no soy una persona fácil con quien estar, pero a Salma no le importó, sólo vino al set y se acercó”, comentó la protagonista de Frida.

La amistad que comenzó en el rodaje de Eternals se afianzó hasta el punto en que durante el cumpleaños 55 de Salma Hayek, la veracruzana motivó a Angelina para que la aventara contra su pastel, sumándose a la tradición mexicana y sorprendiendo al público.