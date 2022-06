¿Cuál es el secreto de Madonna para lucir tan bien a sus 63 años?

Sabemos la importancia y los aportes fundamentales que le dan a nuestro cuerpo realizar ejercicio físico a diario y llevar una alimentación saludable. Ni pastillas, ni cremas reductivas, ni cirugías. Todo va de la mano acorde a lo natural y simple. Lo cierto es que Madonna no esconde un gran secreto para mantenerse fresca y hermosa a sus 63 años. Sigue paso a paso lo que todos conocemos pero nos cuesta poner en acción.

Madonna lleva por título ser la reina del pop, no porque se haya consagrado por los años que tiene sino porque marcó definitivamente a una generación con su música y todavía nos sigue sorprendiendo elevando la vara como artista distinguida e inigualable dentro de su género pero, también, en el mundo de la industria musical. Y, como reina del pop ha sabido mantenerse con el paso de los años como pocas personalidades reconocidas entre las estrellas.

La cantante no sólo se ha dedicado íntegramente a la parte musical y a dejar a sus fans un invaluable legado, sino que también se ha esmerado por ser un ejemplo a seguir, en cuanto a la alimentación y la vida sana. Por eso, a sus 63 años, aún luce como si el tiempo no hubiera pasado para ella.

Hace algunos años, su entrenador personal reveló los “secretos” de Madonna para lucir siempre joven a pesar de la edad. Se supo todo acerca del ejercicio y la nutrición que sigue la artista y quedó demostrado que la famosa mantiene una inquebrantable ética de trabajo, y ese es precisamente el motivo que le permite verse joven y bella.

Madonna

Algunos tips a tener en cuenta

Madonna respeta una rutina para nada complicada pero que tiene que tener constancia para que resulte eficaz. En primer lugar, realiza un entrenamiento de seis días a la semana durante al menos 30 minutos. Luego, combina el entrenamiento de circuito, intervalo y resistencia. Además, suma a esta combinación entrenamiento en barra con pesas livianas que no superan los 2 kilos y medio y repeticiones altas, entre 20 y 30 veces. Por último, pero importante, las flexiones y el trabajo abdominal, incluyendo tablas así como también trabajo en el cuerpo inferior, entrenamiento central, estiramiento y meditación.

Madonaa

Asimismo, su entrenador reveló que varía los ejercicios para incluir el entrenamiento en barra, el yoga, las artes marciales y el boxeo. Con esto, cubre todo, desde la fuerza del núcleo hasta la flexibilidad. Y, aunque sea sólo 30 minutos al día, se trata de un entrenamiento completo para el estado físico.

Con respecto a la dieta…

Madonna tiene seis comidas pequeñas al día: se dividen en tres comidas principales algo más abundantes que las demás, y come cada dos o tres horas. Su fruta favorita es la sandía pero también come barritas de proteínas orgánicas, diversas frutas, verduras y granos como la quinoa. Eso sí, Madonna no bebe ni fuma. ¿Cuántos podrían dejar estos vicios? Y aunque su régimen de ejercicio parece agotador por tratarse de seis días a la semana, su dieta es la clave principal, ya que el hecho de estar en forma tiene que ver con la alimentación que combina con el entrenamiento.