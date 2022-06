Cómo es la relación de Amber Heard con la hija de Johnny Depp

En el complicado juicio en el que se están enfrentando Johnny Depp y Amber Heard, los fanáticos están completamente divididos, especialmente cuando se trata de la participación de la hija del actor, Lily-Rose Depp.

Las acusaciones dirigidas tanto a Johnny Depp como a Amber son impactantes, serias e inquietantes. En consecuencia, todavía se debate sobre si Lily-Rose y la ex esposa del protagonista de “Piratas del Caribe” solían llevarse bien. Pero, ¿cómo está involucrada exactamente la hija del actor? ¿Reveló algo sobre el caso en curso? Aquí están todos los detalles.

Johnny Depp subió al estrado en abril de 2022 y dijo que estaba demandando a Amber "por difamación porque su 'objetivo es la verdad' y quiere 'limpiar el registro' de las acusaciones en su contra".

Una vez más, apareció Lily-Rose Depp durante las declaraciones. El actor reveló que su hija no asistió a su boda de 2015 con Amber Heard y afirmó que su ausencia se debió a un conflicto supuestamente causado por la actriz de "Aquaman". Dijo: "Mi hija Lily-Rose no asistió a la boda. Ella y la señora Heard no estaban en buenos términos por varias razones".

Si bien no entró en detalles sobre cómo pudo haber surgido la tensión, estaba claro que detrás de escena, las cosas no estaban bien entre Lily-Rose y Amber. Esa revelación provocó una discusión en las redes sociales.

Un fan escribió: "Wowwww, Lily-Rose no vino a la boda por culpa de Amber. Puedo imaginar cuánto lo mató eso, sabiendo que su esposa estaba manteniendo a su pequeña hija alejada de ella".

Otra persona escribió: "Las hijas suelen ser muy perceptivas. Es probable que Lily-Rose supiera desde el principio que Amber era una oportunista y una cazafortunas. Es por eso que Amber no quería que Johnny la viera. Le preocupaba que Lily-Rose pudiera convencer a Johnny de romper las cosas".

¿Lily-Rose Depp se llevaba bien con Amber Heard?

La participación de Lily-Rose Depp se convirtió en un tema candente de discusión en las redes sociales porque otras personas también dijeron que ella y Amber se llevaban bien. Un seguidor publicó capturas de pantalla de sus conversaciones y escribió:

"Juro que cada día que entro aquí, siento que estoy entrando en un universo alternativo. Medio millón de me gusta en algo que es una mentira absoluta: su hija Lily-Rose y Amber se llevaban bien, y Lily-Rose incluso le envió un mensaje de texto diciéndole que Amber lo estaba convirtiendo en un 'mejor padre'".

Mientras respaldaba esa afirmación, un fan escribió: "Ah, y Lily-Rose envió un mensaje de texto al comienzo de la relación porque era cierto; todos decían eso. Al comienzo de la relación, ella era 'la novia perfecta'. Pero ella y Jack notaron los cambios y dejaron de tener una relación con Amber unos años después".

Alguien más también agregó: "Contemos la historia completa. Esas transcripciones fueron de la percepción que tenía Lily-Rose de Heard en 2013. A partir de 2015, a Lily-Rose comenzó a no gustarle Amber y ni siquiera asistió a su boda".

Otros fanáticos también detallaron algunas de las cosas que surgieron en el juicio que demostraron que Johnny Depp estaba pasando por un infierno. Por ejemplo, el actor alegó que Amber Heard monopolizó su tiempo, abriendo una brecha entre él y sus hijos. También alegó que ella le decía lo mal padre que era y que no tenía idea de cómo lo tenía que hacer. La relación entre Lily-Rose Depp y Amber Heard se transformó con el correr del tiempo.

Lily-Rose Depp y el juicio

La hija de Johnny Depp se ha expresado a través de las redes sociales durante el juicio. En varios de los posteos se veían fotos de ella junto a su padre. Una de las tantas fotografías estaba acompañada con el texto: "Mi padre es la persona más dulce y adorable que conozco. Siempre ha sido un padre maravilloso para mi hermano y para mí, y todo el que lo conozca puede decir lo mismo".

El significado es claro, Lily-Rose apoya a su padre en el juicio y cualquier relación que pudiera haber tenido con Amber Heard se ha roto y no parece posible que haya una reconciliación.

¿Qué opinas? ¿Crees que Amber Heard y Lily-Rose Depp se llevaban mal?