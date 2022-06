Ariel López Padilla reveló que lleva meses sin ver a María, la hija que tuvo con Mariana Levy

Es bien sabido que tras el divorcio de Ariel López Padilla de Mariana Levy, la relación que este mantuvo con María, la hija que procreó con la fallecida actriz fue lejana; incluso, tras la muerte de la protagonista de la telenovela "La pícara soñadora" fue Talina Fernández, la abuela, quien se encargó de su crianza. Los años han pasado; padre e hija se han reconciliado y mantienen una mejor relación, aunque revela que han estado alejados por muchos meses.

"Tenemos tiempo de no verla a María, desde diciembre. Santiago y Julia (sus hermanos) la extrañan mucho", reveló López Padilla al programa mexicano de televisión “De primera mano”. "Me dice,'¿papá cuándo te voy a ver?'. Y Le respondo: 'vive tu vida mi amor. Vive tu vida. Este es el momento en que puedes comerte al mundo. Hacer de tu vida y de tu carrera tu proyecto'".

López Padilla confesó que los hermanos de María la extrañan mucho.

El también bailarín confiesa que está orgulloso del camino que ha tomado su primogénita. "Estoy tranquilo porque es una mujer, ahora ya, muy clara en lo que quiere y no quiere", advirtió.

Respecto a la sesión de fotos desnuda que Ana Bárbara se piensa realizar con María, Ariel López Padilla está convencido que será un trabajo de primer nivel que estará respaldado por las tablas profesionales que tiene su hija en este tema.

Ariel aseguró que ayudará a su ex suegra Talina Fernández si es necesario.

"Creo que María ha tomado mucha experiencia en lo que es el desnudo; creo que lo ve de una manera muy profesional, muy artística, muy bella", mencionó. "Tiene una muy buena relación con Ana Bárbara, quien siempre ha estado muy presente en su vida. Ha sido la mamá de José Emilio y Paula [sus hermanos mayores]; ella es parte de su universo personal. Entonces, a mí me daría gusto. Y, bueno, Ana Bárbara es una mujer muy hermosa y creo que subiría mucho el rating".

También opinó sobre los problemas económicos de su ex suegra Talina Fernández. “Sí, vi la publicación, me da mucha tristeza. No conozco la situación. Te confieso que trataré de hablar con María hasta donde yo pueda sobre la situación, porque finalmente si podemos ayudar ayudaremos. Yo siempre he dicho y diré que somos familia, podemos o no convivir pero al final vamos a estar juntos mientras estemos en este plano tenemos que ayudarnos y fluir”, finalizó López Padilla.