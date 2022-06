Adamari López comparte un emotivo testimonio

El próximo 12 de junio es un día muy importante para la familia de Adamari López. Más allá de sus proyectos televisivos y sus éxitos sin precedente, para la conductora hay algo que lo supera todo: los suyos. Con motivo de las próximas elecciones para la alcaldía de su localidad de nacimiento Humacao, en Puerto Rico, a las que su hermano Adalberto López se presenta, la actriz dio su testimonio para apoyarle en esta aventura de servir a su pueblo.

Por medio de una entrevista de lo más emotiva, Adamari derrochó palabras de profundo orgullo y respeto a su hermano, uno de los más grandes amores de su vida que siempre ha estado al cuidado de su familia y de su gente querida. Ahora quiere hacerlo con su pueblo también. "Adalberto es un hombre servicial, Adalberto es un hombre trabajador y Adalberto es un hombre honesto", expresó de su hermano del alma.

"Adalberto es un hombre muy servicial".

Con estas palabras describió al hombre que podría convertirse en alcalde en los próximos días. Adamari destacó, por encima de todo, los valores de los que se empapó en casa y de la mano de esos maravillosos padres que fueron Vidalina y Luis. "Estoy segura que lo que quiere es emular lo que hizo papi trabajando y sirviendo a su comunidad. Mi hermano siempre ha sido muy bueno, ha sido muy generoso con mis papás, les devolvió ese amor que ellos le dieron a él. Siempre estuvo muy atento de mami, de que estuviera bien, que no le hiciera falta nada... El día de las madres, mami siempre tenía su arreglo de flores... Adalberto siempre los cuidó y los cobijó", dijo Adamari.

También le tendió la mano a ella cuando más lo necesitaba. Adamari recordó de esa última vez que estuvo enferma y no podía hablar, cómo su hermano estuvo a su lado, de la mano y dándole el amor que necesitaba. "Estuvo al lado mío, orando, noche tras noche... Me daba mucha fortaleza, mi hermano siempre ha estado ahí en todos los momentos que yo lo he necesitado", expresó con lágrimas en los ojos. También ha estado a su lado para reír a carcajadas, viajar y crear memorias maravillosas.

Adamari brindó un emotivo testimonio sobre su hermano.

Hoy, es ella quien quiere devolverle todo ese apoyo que se merece en su decisión de aspirar a la alcaldía de esta localidad donde fueron tan felices como familia. Un lugar especial en sus corazones al que la artista está segura su hermano se dedicará desde el corazón por sus principios honestos y respetuosos heredados de sus progenitores.

"Se llevarían una grata sorpresa, lo que Adalberto tiene es un interés real de ayudar a la comunidad. Adalberto no es un político, Adalberto es un hombre que sabe cuáles son las necesidades de un pueblo donde ha vivido toda la vida", concluyó con todo el amor