"Siempre en Domingo": los peores insultos de Raúl Velasco a sus invitados

El conductor del icónico programa de televisión “Siempre en Domingo”, Raúl Velasco se puede decir que es una moneda de dos caras, por un lado, fue el encargado de proyectar la carrera de decenas de artistas que gracias a él se han hecho un lugar en el mundo del espectáculo. Por el otro, también tuvo un lado, podía sacar su lado oscuro y ser considerado un villano, ya que en más de una ocasión protagonizó escándalos al criticar a sus propios invitados. Recordemos algunos de los peores insultos del polémico presentador y quienes fueron sus víctimas.

A Thalía

Thalía fue una de las artistas favoritas de Raúl Velasco, sin embargo, la primera vez que se presentó la cantante en “Siempre en Domingo”, el presentador no quedó conforme con la vestimenta que se había puesto la artista ese día. En la segunda aparición de Thalía en el programa, el conductor se lo hizo saber protagonizando un momento muy incómodo para su invitada, diciendo: “te quiero hacer una observación muy favorable, desde el día en que debutaste en el programa hasta ahora, has tenido una evolución mucho muy grata. Este atuendo que tienes ahora corresponde al de una chica joven, alegre... te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día”.

Si bien Thalía era una de las favoritas de Velasco, también fue una de sus víctimas.

A Fernando Villares Moreno

Fernando Villares Moreno fue víctima de la humillación más grande cometida por Raúl Velasco. Moreno usaba el nombre artístico de “El Zorro”, y su presentación en “Siempre en Domingo” terminó muy mal, ya que Velasco terminó por sepultar la carrera del joven cantante cuando dio su contundente opinión sobre el artista. "Mi opinión de 'Zorro' se las voy a decir, porque no puedo aguantarme las ganas; me parece que no es una gente auténtica, que no es natural, es muy afectado, demasiado sofisticado y yo no le considero porvenir en este negocio, y no sé si esté en lo cierto o no. Perdónenme por decirlo pero creo que no puedo darle al público gato por liebre", sentenció el polémico conductor.

A la agrupación "Bronco" los trató de "feos con suerte".

A Bronco

En 1997, el grupo “Bronco” anunciaba que se separaban y Raúl Velasco les organizó un programa especial en “Siempre en Domingo” para poder despedirse de sus fanáticos y de esta manera ser reconocidos por el público en general. Entre risas, el polémico conductor brindó unas palabras para terminar llamándoles “feos” y comparando a Lupe Esparza con un gorila. “Estábamos hablando de todas las caracterizaciones que hicieron, ¿Con cuál de ellas te sentiste más a tono con el personaje? ¿Con el de gorila ahí de la selva? (…) “Me acuerdo que, cuando tenían lista su primera caricatura, me dijeron ‘la vamos a pasar en Siempre en Domingo’ y dije ¿Qué tiene que ver una caricatura de niños con Bronco? Si ellos son broncotes, forzudos, grandotes y feos, feos, pero con suerte, pero fue un exitazo”, se despachó Raúl Velasco.