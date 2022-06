Qué pasó entre Johnny Depp y Angelina Jolie para que todos crean que se odian

El juicio por difamación que Johnny Depp le ganó su exesposa, Amber Heard, puso al actor en el foco de la escena. No solo se convirtió en noticia cada revelación sobre la polémica época en la que estuvo casado con la actriz, sino que se empezó a analizar cada una de sus relaciones, tanto sentimentales como laborales.

Ahora, con la reciente denuncia de Brad Pitt a Angelina Jolie, entró en escena la estrella que compartió cartel con Depp en El Turista. Algunos medios aseguran que el actor de ¿Conoces a Joe Black? se inspiró en reciente juicio mediático para demandar a la madre de sus hijos por “tratar de infligirle daño” con la venta de un viñedo que tenían en común.

Johnny Depp y Angelina Jolie promocionando El Turista.

Todo parece estar conectado, pero la única conexión es la película que las dos estrellas de Hollywood protagonizaron juntos en 2010. Ambos fueron pareja de ficción en la mencionada producción pero parece que la química no fue muy buena entre ellos.

En la producción en la que Johnny Depp encarnaba a Frank, un turista que asegura tener el corazón roto mientras se encuentra de vacaciones en Italia, Angelina Jolie le daba vida a Elise, una misteriosa mujer que elige a Frank para evadir una persecución policial.

Sin embargo, El Turista tenía todo para ser un éxito de taquilla, principalmente a dos grandes figuras de la industria, pero no fue así. El principal problema fue la poca química que se percibía entre ellos. Según se comenta por los portales de “gossip”, tampoco se llevaron muy bien durante el rodaje.

En aquel entonces, una fuente cercana a Jolie aseguró que ella no tenía mucha paciencia con Johnny Depp: “Se está hartando de Johnny. Se suponía que su química volaría fuera de los límites, pero en privado, no se llevan bien”. Pero eso no fue todo, también sumó que él “se retira a su propio tráiler hasta que lo llaman nuevamente. Piensa que ella está realmente llena de sí misma”.

Angelina Jolie y Johnny Depp en El Turista.

Si bien las internas nunca se conocerán a la perfección, al menos hasta que uno de los protagonistas de esta historia decida hablar al respeto, se sabía que Angelina Jolie era una gran admiradora del actor de Joven manos de tijera hasta la fecha y que estaba muy entusiasmada de trabajar con él. Hasta llegó a admitir que creció con él y que toda su adolescencia estuvo enamorada.

Por su parte, Depp también había definido a quien iba a ser su compañera en El Turista como “una hechicera”. Por lo que da a entender que algo pasó en el set para que el desencanto sea instantáneo. Sin embargo, poco tiempo después y en plena promo de la película, el actor volvió a hablar de la actriz y dijo: “Ella lo es todo. Angelina es una especie de poema ambulante. Es una belleza perfecta, pero al mismo tiempo muy profunda, muy inteligente, muy rápida, muy inteligente, muy divertida y también tiene un sentido del humor muy perverso”.