La verdadera razón por la que Harry Styles no interpretó el papel de Elvis Presley

Cada vez falta menos para el estreno tan esperado de la película que cuenta la historia del músico Elvis Presley, por eso, salieron a la luz detalles previos al rodaje y cómo fue la elección del personaje protagónico. Durante algunos meses escuchamos el rumor de que Harry Styles sería el encargado de personificar a Elvis en la nueva cinta de Baz Luhrmann. Sin embargo, más tarde nos enteramos que Austin Butler había sido el elegido para el demandante papel. Muchos creyeron que el cantante tenía la agenda apretada o que quizás el director no habría encontrado en él lo suficiente para tomar el reto. Pero ahora el cineasta aclara cuál fue el motivo principal por el que desistió de contratar a la estrella pop.

En una entrevista reciente, Luhrmann reveló que tanto Harry Styles como Miles Teller fueron sólidos candidatos para el papel. Ambos intérpretes estuvieron en la contienda por lucir los icónicos trajes del rey del rock and roll. No obstante, el principal problema (o el único) que encontró en el también cantante es que precisamente ya se trata de una estrella. “Harry es un actor realmente talentoso. Trabajaría en algo con él pero el verdadero problema con Harry es que él es Harry Styles”, dijo Luhrmann. “Él ya es un ícono”.

Harry Styels.

Sobre el cantante de As it was, el director no tiene nada malo que decir, salvo que su estatus como gran estrella era un impedimento. No tanto para el actor, sino para que la audiencia pudiera olvidar su identidad y, también, olvidar por completo que está viendo en la pantalla al ex One Direction.

Harry Styles tenía muchísimas ganas de tomar el reto. Deseaba meterse en la piel del rey de la canción y perderse dentro de su personalidad envidiable. Personalidad que también ha marcado una influencia muy grande en formación y carrera musical. Así como en la de muchos otro artistas. “Harry y yo llegamos a un buen lugar, genuinamente quiero decir, que él estaba desesperado por ponerse el traje y explorar”, continuó el director. “Tiene un gran espíritu y no tengo más que cosas buenas que decir sobre Harry Styles”.

Al final fue la ex estrella de Disney, Austin Butler, quien logró conseguir el papel. En ocasiones anteriores el director ha comentado que su mimetismo con la personalidad de Elvis Presley fue algo impresionante de ver. Incluso la nieta e hija del cantante, lloraron durante algún momento al ver el trabajo del actor plasmado en la pantalla. El mismo Butler comentó que tras finalizar la última toma que hizo para la película, inmediatamente sufrió una suerte de colapso físico que lo llevó hasta el hospital. El actor lo dio todo en un escena importante a la que se entregó por completo y al día siguiente ya se encontraba postrado en una cama.

Harry Styles.

La película contará la vida y obra de Elvis Presley. Pero, sobre todo, la relación compleja que tenía con su manager, Tom Parker (Tom Hanks), quien es el verdadero protagonista de la cinta, el que lleva el eje de la historia, también porque hace las veces de villano. Otra curiosidad es que la cinta estará repleta de clásicos del Rey. Así como de algunas aportaciones de artistas contemporáneos. Elvis llegará a los cines el próximo 14 de julio y acá te compartimos un adelanto.