Julia Garner, la actriz de Ozark, recibió la propuesta para interpretar a Madonna en su biopic

Las películas sobre nuestros artistas preferidos nos encantan. No sólo nos permiten disfrutar de un poco de su música en la pantalla grande, también nos permiten hacer un recorrido por los momentos más oscuros, los más felices y los que los llevaron a convertirse en quienes son arriba de un escenario. Y es que las producciones biográficas musicales están más de moda que nunca: tras el fenómeno de Bohemian Rhapsody, Rocketman o la venidera Elvis, estaba faltando una de las historias más esperadas por todos y es la cinta propia de Madonna, la reina del pop que a sus 63 años supo conseguir una carrera repleta de éxitos y récords impensados.

Universal Pictures está detrás de este gran proyecto y está a punto de encontrar a su protagonista luego de verla triunfar en la plataforma Netflix. La actriz buscada para interpretar a Madonna fue, como primera opción, Julia Garner, quien se lució en la N roja con producciones como Ozark o la miniserie Inventando a Anna. Su paso por Netflix impulsó su carrera como nunca antes y, según Variety, a sus 28 años estaría a punto de cerrar trato con el estudio para la esperada producción. “Se ha convertido en la favorita entre más de una docena de candidatas”, asegura el artículo publicado en dicho medio.

Julia Garner.

En este sentido, Garner podría ser dirigida por la propia Madonna para llevar adelante su historia de la mejor manera posible. Al parecer, Universal Pictures ya presentó la oferta a la actriz de Netflix y ahora solo resta que se confirme el gran anuncio. “El equipo está evaluando la propuesta y espera aceptarla”, aseguran. De todas maneras, hay más detalles en esta búsqueda exhaustiva porque también se dieron a conocer quiénes fueron las figuras que se postularon para llevar adelante este esperado rol.

Si bien no se ha mencionado de forma oficial cuándo comenzará la producción ni quiénes integrarán el resto del elenco, sí se supo que quienes audicionaron y buscan alcanzar el papel son Florence Pugh, Alexa Demie y Odessa Young. Asimismo, Bebe Rexha y Sky Ferreira, quienes se dedican principalmente a la música, son otras de las candidatas que el estudio podría tener en cuenta en caso de que Garner rechace la oferta.

¿Qué abarcará la biopic?

Aún no hay muchos detalles de la biopic de Madonna pero, según mencionó la propia figura, seguirá los primeros días en su camino artístico. Con Amy Pascal como productora, la reina del pop sostuvo: “Espero transmitir el increíble viaje al que me ha llevado la vida como artista, cantante, bailarina y ser humano. El enfoque de esta película siempre será la música que me mantiene activa, así como el arte me mantiene con vida. Hay muchas historias que no fueron contadas pero que resultan inspiradoras. ¡Y quién mejor para contarlas que yo!”.