Ivonne Montero y Fabio Melanitto: la historia de amor fallida que terminó en una muerte

La historia personal de la actriz mexicana Ivonne Montero, una de las participantes más polémicas de “La Casa de los Famosos 2”, no ha sido sencilla. En lo que se refiere al corazón, ha sufrido varios desamores y la ha pasado realmente difícil, como con el cantante, Fabio Melanitto, el padre de su pequeña y adorable Antonella.

En el momento en el que la carrera artística de Ivonne iba en ascenso, su relación de pareja no era tan sólida como ella creía, ya que justo cuando pensó que su familia había llegado a un punto de estabilidad, el cantante venezolano decidió dejarla.

Fabio le pidió el divorcio a Ivonne cuando se enteró que iban a ser padres.

Esto pasó cuando el exintegrante del grupo pop “UFF!” se enteró de que iban a ser padres. Fabio Melanitto le pidió el divorcio a Ivonne Montero, quien según ha confesado, incluso llegó a pensar en el suicidio cuando el músico la dejó: “Cuando el padre de mi hija salió de casa, cuando él se fue, estaba embarazada. Ahí sí, completamente viví un desierto. Me fui al suelo. Me dejé ir porque no podía controlarlo. Aparte con el embarazo, tenía dos meses cuando empezó esta partida de Fabio, estuve a dos de tomar una muy mala decisión; llegué a pensar en el suicidio", relató Ivonne Montero en entrevista radiofónica.

A pesar del dolor que vivió tras la separación con Fabio Melanitto, Ivonne Montero aseguró que esto la hizo más fuerte, lo cual le ha ayudado a ser una excelente madre, incluso en momentos difíciles, como cuando en 2018 se enteró de la muerte del papá de su hija.

Fabio Melanitto fue asesinado meses antes que cumpliera 35 años.

La noticia fue un shock para todos, y en especial para Montero, ya que mantenía las esperanzas de una posible reconciliación con el cantante, sin pretender que la llama se vuelva a encender entre los dos, sino más bien, pensando en que el cantante pudiera desarrollar un vínculo con su hija Antonella. Lamentablemente esto no se pudo dar, ya que en agosto de 2018, Fabio Melanitto fue asesinado a sangre fría en la Ciudad de México, meses antes de que cumpliera 35 años.

En su momento, Ivonne Montero comentó que se enteró del fallecimiento de Fabio Melanitto gracias a una llamada telefónica que recibió cuando se encontraba en los ensayos de la obra musical “Cariño”. Posteriormente, la reacción de la integrante de “La Casa de los Famosos 2” fue difundida en los medios de comunicación gracias a una filtración realizada por María Luisa Valdés Doria, quien en esos momentos era la jefa de prensa del proyecto en el que Ivonne Montero se encontraba trabajando.