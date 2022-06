Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo llevan juntos 13 años, pero este 2022 algo que aún no está del todo claro ocurrió, ya que las imágenes juntos desaparecieron de sus respectivas cuentas de Instagram sin explicación alguna. Aunque en algún momento parecían estar mejor que nunca, iniciaron los malentendidos entre ellos.

La explicación que dio la actriz colombiana de 38 años de edad, no es tan convincente para los fans ni tampoco para los medios del espectáculo. Asegura que se trata de un acuerdo al que los dos llegaron por el bien de su matrimonio y respectivas carreras. Cabe mencionar que hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado que estén atravesando por una crisis de pareja, y en el caso de que esto sea así, admitieron no tener problemas de decirlo.

Hasta ahora no se sabe si Carmen y Sebastián están separados.

Ahora, los fan han estado atando cabos y has sacado sus propias conclusiones. Según los seguidores, hubo un pequeño gesto del actor que Carmen no supo valorar, lo que al parecer fue el detonante de la crisis.

Algunos medios apuntan a que el actor ha comenzado a sentir una verdadera presión por la fama de su esposa, y esto lo llevó a decidirse por emprender su propio camino, y a separar las actividades conjuntas que realizaban. Está claro que es una versión que ninguno de ellos ha confirmado hasta el momento, pero muchos fans han hablado y recuerdan algo que sucedió en la boda de los actores.

Los fans calificaron a Carmen como "mal agradecida".

El gesto de Sebastián Caicedo que Carmen Villalobos no valoró

Si bien a Caicedo le costó convencer a Villalobos para casarse, ya que la actriz no tenía planes de matrimonio, el amor pudo más y terminaron caminando hacia el altar en 2019.Para su boda, la pareja preparó un baile que a la actriz no le gustó como salió, todo esto sin pensar un poco en Sebastián. Y es que en YouTube se puede apreciar cómo se preparó la pareja para un baile a pesar de que el colombiano no sabía bailar, y en las imágenes se ve claramente el esfuerzo y tiempo que invirtió para aprenderse las coreografías.

Era evidente que Caicedo buscaba complacer a su nueva esposa, pero Villalobos mostró su disconformidad con el resultado, y es por ello los fans la tildaron de “mal agradecida”. Esta es una anécdota que la pareja lo había contado entre risas, pero los fans aseguran que ella se sentía muy molesta por no tener los resultados que ella hubiera querido.