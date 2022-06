Desmond Child: no solo compuso éxitos para Ricky Martin, también lo hizo para Kiss, Bon Jovi y Alice Cooper

El músico y compositor Desmond Child, es el encargado numerosos éxitos de Ricky Martin. Desde la canción del Mundial de FIFA Francia 1998, “La Copa de la vida”, Desmond ha producido en total 27 temas para el puertorriqueño, de los cuales se destacan, “She bangs” y “Livin la vida loca”, que según las propias palabras de Child “cambió el curso total de la música latina para siempre”. Pero, Desmond no solo se limitó a sacar hits latinos para Ricky Martin, también tiene en sus hijas de trabajo grandes clásicos del rock.

Desmond comenzó a componer rock junto a la banda "Kiss".

¿Quién es Desmond Child?

La madre de Desmond Child era compositora, y de ahí nació su amor a la música. El comienzo de la historia podríamos ubicarla a mediados de los años 70, en la ciudad de Nueva York. Desmond Child tenía una banda llamada Desmond Child and Rogue. Uno de los que solía ir a sus conciertos era Paul Stanley, de Kiss, quien, después de las actuaciones, terminaba charlando con ellos en el camerino. En uno de esos encuentros surgió la propuesta de que Stanley y Child trabajaran juntos en una canción. Child recordó que dijeron: “Intentemos hacer algo con un ritmo dance, pero con guitarras de heavy rock”. El resultado de aquella aparente locura fue la canción “I Was Made For Loving You”, uno de los mayores éxitos de la banda de Rock.

La puertas del rock se le abrieron de par en para, acá junto a Bon Jovi, Cher y Steven Tyler, de Aerosmith.





A raíz de aquella colaboración, surgirían otras más grandes aún. Resulta que KISS andaban de gira por Europa con unos jóvenes Bon Jovi como teloneros, y Paul Stanley les sugirió a la banda que contactara con Child para componer algo juntos. Desmond Child se juntó con Jon Bon Jovi y el guitarrista de la banda Richie Sambora. De ese encuentro salió uno de los clásicos del rock. “Se llama “You Give Love a Bad Name”, dije yo. A Jon le encantó el título. A él le gustaba mucho, también, el título de unas de sus canciones, “Shot Through The Heart”; así que ahí teníamos el comienzo de la canción: Shot trough the heart, and you’e to blame / You give love a bad name”, recordó Child. Debido al éxito que obtuvieron, volvieron a trabajar juntos en otro hit, “Livin On a Prayer”.





De esta forma las puertas del rock se abrieron de par a Desmond Child, y así llegaría el turno de Alice Cooper. El disco de Alice Cooper titulado “Trash” era conciderad como la vuelta de Alice Cooper. Desmond recuerda que grabar aquel disco fue de las experiencias más divertidas que ha vivido en esto de la música: “Escribimos el disco pensando en que fuera una especie de ópera rock, con muchos movimientos y personajes. Llamamos a muchos de nuestros amigos para que participaran en él: Bon Jovi, Aerosmith, Joan Jett… El ambiente era genial. Teníamos el estudio en Woodstock y todo salió rodado. Alice Cooper pasó de vender 18 mil copias, a unas 250 mil, si mal no recuerdo”.