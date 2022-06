Cuántos hijos tiene Julia Roberts y qué edad tienen

Julia Roberts fue una de las grandes figuras que dieron presente en el Festival de Cine de Cannes. Allí la actriz sorprendió a todos con su estilo, siempre impecable y marcó tendencia en todos los portales de moda del mundo. Sin embargo, lo que más llamó la atención sobre su participación fue la declaración que hizo sobre su nueva película, Ticket to Paradise, en la que comparte elenco con su amigo personal George Clooney.

La actriz confesó que fue el actor quien la convenció para sumarse a la comedia romántica, lo que significa su regreso a la gran pantalla. Pero en una entrevista durante el marco del festival aseguró sobre la esperada producción: “Seguramente sea terrible, porque tiene demasiado potencial para ser grandiosa… Simplemente se destruirá a sí misma”.

Julia Roberts en Cannes.

Además, en la mencionada charla, Julia Roberts aseguró que se había mantenido un poco alejada de la gran pantalla por priorizar su rol de madre. “Si hubiera pensado que algo era realmente bueno, lo hacía. Pero también se suma que tengo tres hijos transitando la adolescencia. Entonces eso exige que no solo me pregunte si el guion que me ofrecen es bueno sino que también tengo que combinarlo con el calendario laboral de mi marido y las vacaciones de verano de los chicos”, expresó.

A raíz de esos dichos, muchos comenzaron a preguntarse quiénes son los hijos de la actriz de La sonrisa de la Mona Lisa y cuántos años tienen. Lo cierto es que son fruto de la relación sentimental que hasta hoy mantiene la estrella de Hollywood con Danny Moder.

La pareja se conoció mientras Julia rodaba la película El mexicano en 2001, en la que compartía elenco con Brad Pitt. Allí, el primer asistente y director de fotografía le robó el corazón. Pero en aquel entonces ella estaba en pareja con Benjamin Bratt y él estaba casado con una maquilladora, pero aunque lo intentaron evitar el flechazo fue inminente.

Un año después, Danny se divorció, ella se separó, y comenzaron una historia de amor. El 4 de julio de 2002 la pareja se casó en un rancho de Taos, en Nuevo México. “Cuando conocí a Danny… me encontré a mí misma. Cuando pienso en qué consiste mi vida y en qué es lo que le da sentido, o me pregunto qué es eso que brilla dentro de mí, es siempre él”, reveló hace algunos años Roberts en una entrevista.

Julia Roberts y su familia.

De aquella historia de amor, en noviembre de 2004 tuvieron a los mellizos Phinnaeus Walter y Hazel Patricia, que actualmente tienen 17 años. En junio de 2008, casi cuatro años después, llegaría el último integrante de la familia, Henry Daniel, que está por cumplir 14 años.