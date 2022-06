Alejandro Fernández es demandado por su imitador

Esto bien podría formar parte del “mundo del revés”, ya que el imitador del mismo Alejandro Fernández conocido como “SimiPotrillo”, ha demandado al cantante. Desde la muerte de “Don Chente” en diciembre pasado, la dinastía Fernández se ha sido parte de algunos escándalos. El mismo Alejandro Fernández se ha proclamado como el líder de su familia tras la muerte de su padre, pero eso no se ha despegado de los escándalos.

Es por eso que el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de su natal Jalisco citó al hijo del fallecido Vicente Fernández para aclarar y resolver una polémica situación. El intérprete de 51 años de edad, es uno de los cantantes más imitados de toda la industria musical mexicana, cosa que no le agrada en absoluto porque asegura que lo que hacen es colgarse de su fama.

Alejandro dice que sus imitadores se cuelgan de su fama.

Es por eso que Alejandro Fernández, decidió demandar a su doble por uso indebido de marca, ya que el nombre del cantante está registrado como su marca personal. Ahora, lo más sorprendente es que, su imitador decidió hacer una contrademanda al hijo del “Charro de Huentitán” para poder limpiar su imagen y busca algo más que el dinero.

Fernández es uno de los cantantes con mayor cantidad de imitadores en la industrial musical mexicana.

“SimiPotrillo” se va con todo en contra de Alejandro Fernández

Al parecer el imitador del “Potrillo” busca aclarar y resolver esta situación; sin embargo, se dice que Fernández no se presentó.

Emmanuel Mercado, nombre del imitador del hijo de “Don Chente” explicó la situación en donde asegura que al cantante se le envió un citatorio pero no se presentó. “Todo inició en 2018 cuando Alejandro Fernández decidió emprender un proceso en contra mía; mi equipo y yo lo respetamos en todo momento y eso afectó mi imagen y mi trabajo. En el 2020 se pospuso este proceso por cuestiones de pandemia, y en la última cita en la que yo tenía que presentarme en INDAUTOR, contestamos y expresamos nuestros argumentos, y la autoridad dio un tiempo para que ellos contestaran, pero ya no continuaron, no demostraron lo que ellos decían, y lo único que hicieron, de manera injusta fue manchar mi nombre y una marca artística”, explicó Mercado.

De acuerdo con “SimiPotrillo” aseguró que lo único que busca es que se le ofrezca una disculpa pública y aclaró que no espera ninguna remuneración económica, puesto que únicamente exige eso en los medios de comunicación.