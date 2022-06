Se filtró un dato revelador sobre la personalidad de Belinda en medio del escándalo con Nodal

Desde que Belinda terminó su relación con Christian Nodal, no se habla de otra casa. La artista que tiene años de carrera intentó mantener el perfil más bajo posible desde que se separó del hombre con quien tenía pensado casarse, sin embargo eso no fue suficiente para mantenerla alejada del ojo de la tormenta.

Aunque ella trató de no referirse al tema y seguir con su vida y sus tantos proyectos profesionales, el escándalo la invadió casi por completo. Mientras se encuentra instalada en España, país en el que rodó la serie de Netflix, Bienvenidos a Edén, la pública pelea de su madre con el artista ranchero la puso en el centro de la escena mediática.

Lo cierto es que la mamá de Belinda apunto en redes sociales contra Christian Nodal, y él no se la dejó pasar tan fácil. Como consecuencia, filtró unos chats privados con quien era su novia y la hizo quedar muy mal frente al mundo entero. Parece que además de ponerse furiosa contra Belinda Schull por involucrarse, tomará acciones legales contra su ex.

Pero ahora, con el foco puesto en el escándalo de su separación que aparentemente sería por problemas económicos, un video de TikTok comenzó a viralizarse y le sumó otro dolor de cabeza a la cantante de 32 años.

Por medio de la cuenta @GaboPhotoBo de la mencionada red social, se puede ver un video en la que una maquilladora que trabajó para Belinda en un desfile saca a la luz cuestiones de su vida personal. Allí, la mujer asegura que quien maneja la carrera y los contratos de la artista es nada más y nada menos que su madre. Aparentemente la actriz no tendría voz ni voto en su decisiones.

"Llegó como muy seria la mamá de Belinda, revisó todo y fue como de ‘ese look no me gusta’. Y cuando se acercó a los maquillajes, fue de ‘eso no me gusta, eso no le va a gustar a Beli’”, contó la maquilladora.

Belinda y su mamá.

Pero eso no fue todo. Además, la mujer en cuestión sumó un dato sobre la personalidad de la cantante que nadie sabía: es muy insegura de sí misma. Allí relata que le consultó absolutamente todo a su mamá. “Ella bien sería, hablando en voz bajita, ‘mamá ¿dónde me pongo? ¿qué digo? ¡ay no, que pena!’”, contó.