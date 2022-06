No todo es color de rosas en la vida de Jennifer Lopez: esto le pasó en los 90

La carrera de Jennifer Lopez está llena de desafíos. Entre su costado como cantante, al que más se ha dedicado en los últimos años, y su lado como actriz, no le queda mucho tiempo. Los eventos, giras y conciertos consumen gran parte de su vida. Pero para el amor y su familia siempre hay horas de sobra, porque ellos acaparan la mayor atención.

Es así que la artista y Ben Affleck se convirtieron en una de las parejas más queridas del 2021. La confirmación de su regreso tras más de 17 años separados fue una bomba que revolucionó al mundo entero. Ni hablar cuando se conoció que nuevamente estaban comprometidos.

Jennifer Lopez y Ben Affleck.

Aunque todo parece relucir en la vida de Jennifer Lopez, no siempre es tan ideal. Mientras disfruta de un gran presente profesional, y del mejor momento su vida personal, ya que acaba de adquirir una mansión en Bel-Air, una de las zonas más exclusivas de Beverly Hills, para probar la convivencia con su futuro marido, también sufre altibajos.

La artista utilizó un boletín informativo para hacer pública la noticia de que cuando comenzó su carrera, el exceso de trabajo y la falta de sueño le trajeron algunos problemas de salud. Primero empezó a sentirlo como agotamiento, pero se terminó convirtiendo en un ataque de ansiedad.

"Hubo una época en mi vida cuando solía dormir de tres a cinco horas por noche. Estaba en el set todo el día y en el estudio toda la noche, haciendo prensa y filmando vídeos los fines de semana. Estaba a finales de mis 20's y pensaba que era invencible”, comenzó contando JLo.

"Estaba sentada en un camper y todo el trabajo y el estrés que conlleva, sumado a la falta de sueño para recuperarme mentalmente, me afectó… Pasé de sentirme totalmente normal a pensar en todo lo que debía hacer ese día y de repente sentí que ya no me podía mover. No podía ver con claridad y los síntomas físicos que tenía empezaron a asustarme y el miedo se agravó”, reveló Jennifer Lopez sobre la terrible situación que vivió en los 90.

Jennifer Lopez.

Luego confió que sin entender bien lo que estaba pasando, pidió ayuda: “Ahora sé que fue un clásico ataque de pánico provocado por el agotamiento, pero en aquel entonces, ni si quiera había escuchado el término. Pensé que me estaba volviendo loca”.

De esa manera, Lopez envío un importante mensaje en el que remarco lo relevante que es para el cuerpo y para la salud, tanto física como mental, descansar adecuadamente y no sobre exigirse demasiado. "Dormir, para mí, es el secreto de belleza más subestimado que existe”, aseguró.