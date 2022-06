Las razones por las que tenés que mirar El abogado de Lincoln

Cuando la plataforma más grande de streaming estrena sus propias producciones, logra batir récords y dejar muy sorprendidos a sus usuarios por la originalidad de las historias que comparte. Precisamente, una de las series que triunfó durante las últimas semanas es El abogado de Lincoln. Los casos enfrentados por Mickey Haller han sido lo suficientemente emocionantes como para despertar el interés de los fanáticos del thriller, el suspenso y los casos policiales. Si todavía no despertó tu interés y estas buscando ver alto apasionante te contamos todos los detalles del nuevo producto de Netflix.

El abogado de Lincoln.

¿De qué va la trama?

La serie sigue a Mickey Haller, el abogado más feroz de Los Ángeles. Más allá de su valentía y talento, Haller se caracteriza por dirigir su propio bufete en la parte trasera de su vehículo, un Lincoln Town. Su especialidad es defender delincuentes arrestados por pequeñas posesiones de droga o traficantes de la zona.

Mickey se encuentra intentando encontrar su equilibrio de nuevo tras pasar un tiempo alejado de la abogacía. Cuando regresa a Los Ángeles, le espera un misterio por resolver que lo hará volver al negocio. Un importante hombre de la ciudad es acusado de agresión e intento de asesinato y, aunque parece inocente en un primer momento, hay algo que no cuadra. Mickey tendrá que enfrentarse a amenazas y arriesgar su propia vida por encontrar la verdad.

Si la historia te suena familiar, es porque está basada en las novelas de Michael Connelly. Esta primera temporada sigue la trama de El veredicto. Sin embargo, también existe una película que surgió de las mismas novelas: El defensor, protagonizada por Matthew McConaughey en 2011.

Reparto y equipo de producción

La serie El abogado del Lincoln es protagonizada por el mexicano Manuel García-Rulfo. Junto a él se encuentran Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole y Angus Sampson. Mickey Haller es el primer protagónico de García-Rulfo en una serie estadounidense de tal importancia. El actor habló para The New York Times sobre su experiencia preparándose para la serie: “Tengo acento; el inglés no es mi lengua materna. Los primeros días tenía ataques de pánico y todo eso. No tengo ni idea de cómo lo logré, en inglés, con la cantidad de diálogos que tuve que aprenderme. Estábamos rodando y yo decía: ‘No puedo hacer esto’. Iba a renunciar”.

La serie fue desarrollada para Netflix por Ted Humphrey y David E. Kelley, responsables de una de las series más exitosas de los últimos años: Big little lies. Su fecha de estreno fue el pasado 13 de mayo sin grandes repercusiones al principio hasta que los usuarios, de a poco, empezaron a darle una oportunidad y comentarla en las redes sociales, lo que llamó la atención de otros clientes de la plataforma Netflix.

¿Por qué tenes que mirarla?

Más allá del misterio por resolver a lo largo de la temporada, la serie nos presenta a un protagonista que no es el típico héroe en busca de la verdad. Mickey enfrenta procesos de rehabilitación, relaciones amorosas y sociales fallidas, busca la redención y, además, es un excelente abogado.

En entrevista para ComingSoon, García-Rulfo habló sobre la complejidad de su personaje: “Fue un placer. Primero estás lidiando con todo el arco (del personaje), puedes verlo. Al principio lo encontramos en la parte más baja de su vida, y después va escalando. Fue un gran placer interpretar a Mickey Haller, un personaje amado por tantos. Es uno de esos personajes más grandes que la vida misma, muy complejo y vulnerable. Fue hermoso”.

La película estrenada en 2011 no cuenta todas las perspectivas de la historia, por lo tanto, aunque hayas visto el film no conoces la trama completa. En esta ocasión, el protagonista se apega más a las raíces del libro, es decir, tiene un padre estadounidense y una madre mexicana.

Los 10 capítulos de El abogado del Lincoln ya se encuentran disponibles en Netflix. La serie aún no ha sido renovada para una segunda temporada, sin embargo, su éxito apunta a que eso cambiará pronto. A continuación te compartimos el trailer para que te atrape como nos pasó a nosotros.