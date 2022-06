La sorpresa que generó Pedro Alonso al ser visto paseando por las calles de Tehuacán

Sin dudas, el actor Pedro Alonso, interpretó a uno de los personajes más queridos de la súper producción de la plataforma Netflix, La casa de papel, a quien conocimos con el seudónimo de Berlín. Los últimos días causó un gran revuelo su presencia en Tehuacán, Puebla, en donde algunos fans de la serie lograron reconocerlo y no perdieron la oportunidad de tomarse una foto con el intérprete.

El actor de 50 años fue visto en el centro del municipio poblano y en redes sociales empezaron a circular una serie de fotos desde el restaurante La Lonja, en el centro de la ciudad. “Bellísima persona, sencillez y amabilidad total”, escribió una usuaria sobre su encuentro con el actor. “Mi día de suerte en la hora exacta, día exacto y lugar exacto, que emoción”, agregó.

La presencia de Pedro Alonso en el estado se debe a que se encuentra en las grabaciones de su próximo proyecto, el cual se trata de un documental. En esta producción se podrá conocer más sobre los viajes que ha realizado a México durante varios años.

Pedro Alonso con sus fans.

El actor explicó que su intención es promover lo mejor del país para las personas en el extranjero. Dentro de lo que ama en el territorio azteca, puede destacar no sólo su cultura o los lugares, también su música, y que Juan Gabriel es uno de sus cantantes favoritos. “Estoy en México a punto de empezar un proyecto mío, muy personal que me tendrá aquí hasta finales de julio”, explicó el actor en entrevista con El Sol de México. “Llevo entre siete u ocho años escribiendo mucho, parte de lo que he escrito es sobre unos viajes que realicé a México, pero en un determinado momento me percaté que el material recabado podría servir para un documental”.

Si bien Alonso reconoció que la violencia forma parte de la realidad del país, señaló que esto es algo que afecta a otros países como su natal España, pero su intención es solo reconocer lo que ama de México. “Es evidente que la violencia es algo que no nos beneficia a nadie, pero no me gusta hablar frívolamente ni decir generalidades, vivimos en un momento muy dedicado del mundo, no sólo sucede aquí, también en España, pero ahora mismo quiero reforzar el aprecio que le tengo a la cultura mexicana y su gente que siempre me recibe con mucho afecto y amor”, explicó.

Pedro Alonso.

Pedro Alonso se dio a conocer en México gracias a su participación en La Casa de Papel, en donde interpreta el personaje de Andrés de Fonollosa, mejor conocido como Berlín, en una de las series más exitosas para Netflix y producidas en España que, tras estrenar en 2017 llegó a su fin en el 2021.

Entre sus proyectos se encuentra su participación en la película El silencio del pantano, una producción de Netflix que acaba de estrenarse. También, acaba de terminar las grabaciones de Awareness, la primera película de ciencia ficción en la que participa y que será lanzada próximamente por Amazon Prime Video.