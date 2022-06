Johnny Depp y Amber Heard: el nuevo juicio al que se enfrentan

A horas de la resolución del juicio por difamación en el que se enfrentar Amber Heard y Johnny Depp, el mundo entero está expectante por saber quién saldrá vencedor de esta contienda que sacó a la luz los secretos más escabrosos del matrimonio.

Si el resultado se mira desde el lado de la opinión pública y las redes sociales, no hay muchas dudas de que el actor de Piratas del Caribe es quien cuenta con el mayor apoyo y la balanza está bastante desfavorable para la rubia. Parece que la abogada Camille Vasquez se lució en el recinto e hizo quedar muy mal a la actriz de Aquaman.

Johnny Depp en el juicio.

Pero tras seis semanas el juicio llegó a su fin y ahora solo basta esperar si Amber Heard le tiene que pagar 50 millones de dólares a Johnny Depp, o él tiene que depositar los 100 millones de la contrademanda. Más allá de la parte económica, tras este enfrentamiento ahora basta mirar qué pasará con las respectivas carreras de cada uno de los involucrados.

Lo cierto es que una vez que todo esto cierre, las carreras son las que se enfrentan al juicio público y al de la industria del entretenimiento. Por esa razón, CNN habló con especialistas de mundo de Hollywood y ellos aseguraron que la opinión en redes sociales a favor del actor de Animales Fantásticos podría ser algo favorable para él a futuro.

"No estaba seguro de qué esperar antes de que subiera al estrado y, en todo caso, creo que esto no ha hecho más que ayudar a su imagen pública”, le dijo a la CNN un publicista que conoce a Johnny Depp. Sin embargo, otro profesional que no trabajó con ninguno de ellos dijo que para él “nadie gana”, remarcando que la codicia fue perjudicial para ambos.

Pero sin lugar a duda, más allá de la opinión de unos pocos especialistas o de unos miles de fanáticos en todas partes del mundo, el peso máximo está en el talento y el profesionalismo que cada uno tenga a la hora de encarar un proyecto. En la industria del cine, lo cierto es que hay pocos actores que tengan el particular talento de Johnny Depp, algo que quedó demostrado en cada uno de sus trabajos.

Amber Heard en el juicio.

La carrera de Amber Heard, por su lado, es mucho más corta y no tan exitosa. Ella misma admitió que en algunas ocasiones necesitó ayuda a la hora de enfrentar grandes desafíos, como cuando surgió la posibilidad de formar parte de Aquaman, un proyecto en donde le pidió a Depp que se comunicara con Warner Bros para que le dieran el papel.