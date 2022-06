Igual a su padre, la hija de Chayanne deslumbra con su voz y su belleza en las redes

El cantante puertorriqueño Chayanne a lo largo de su carrera ha demostrado que es dueño de un gran talento. Es por eso que actualmente continúa llenado estadios con presentaciones en diversas partes del continente. El intérprete de la canción "Torero" en varias oportunidades ha dicho que su motor para tener éxito en la vida es su familia.

Chayanne está casado con el exmodelo Marilisa Maronesse desde hace décadas. Ellos tienen dos hijos sus nombres son Lorenzo e Isadora Figueroa. La menor de la familia es la que continúa los pasos de su padre en la música. El año pasado tuvo su debut arriba del escenario donde no solo cantó covers sino también temas propios.

Hace algunas horas, en su cuenta oficial de Instagram, la hija de Chayanne realizó un posteo demostrando no solo su gran belleza si no también su espectacular voz. Este post cuenta con fotos y videos donde se la puede ver ensayando y produciendo una nueva canción que muy pronto saldrá a la luz. Ademá a dicha publicación la popular joven agregó la siguiente frase: "Haciendo lo que más me gusta...happy happy happy times…so much, so soon soon soon".

Por otra parte, Isadora Figueroa es muy popular en redes sociales y ella posee no solo el talento de su padre para la música sino también el de su madre: el modelaje. En varias ocasiones hemos visto a la bella morena realiza producciones de fotos para diferentes marcas de indumentaria. Su gran belleza y su perfecta figura hacen que sus seguidores queden rendidos a sus pies.