El especial significado del nuevo tatuaje de Christian Nodal

En los últimos años, se hicieron muy populares los tatuajes en el rostro, sobre todo, por los artistas de la música urbana que comenzaron a marcar la diferencia realizándose todo tipo de artes en la cara. Ahora, Christian Nodal sorprendió a sus fans y seguidores de redes sociales al aparecer con un nuevo tatuaje que atraviesa su nariz, después de la flor que recientemente se hizo en la frente para cubrir el último dibujo que tenía en honor a su ex prometida, Belinda. Este dibujo se sumó al look que comenzó a lucir desde hace unos días y que provocó algunos memes divertidos.

Aunque el intérprete de Botella tras botella, Adiós amor y De los besos que te di ha intentado mantener su vida privada lejos de los cámaras, desde hace unas semanas no ha parado de compartir contenido en sus historias de Instagram. Gracias a ello, salió a relucir este nuevo tatuaje en la cara, una línea con triángulos rojos que atraviesa su nariz.

El cantante mexicano subió una fotografía en su perfil donde apareció junto a una mujer de nombre Mina Barnett, artista sonorense encargada de plasmar la pintura en su rostro. En ese momento se creyó que se trataba de una obra especial que habría solicitado Nodal, sin embargo, horas más tarde publicó una selfie donde no solo la mostró más de cerca, también desató rumores sobre un nuevo tatuaje.

Christian Nodal en una de las historias que compartió en su cuenta de Instagram.

“Y me lo tatué”, escribió sobre la imagen. Hasta el momento, el cantante no ha dado declaraciones al respecto, no obstante, gracias a la artista sonorense se conocen algunos detalles sobre la pintura que ahora enmarca la mirada del ex de Belinda. Mina Barnett recurrió a su perfil de Facebook para compartir la experiencia que vivió hace unas horas: “Anoche tuve la dicha de conocer al famoso cantante de regional mexicano Christian Nodal para hacerle una pintura facial tradicional Comcaac a petición de él antes de subir al escenario“, comentó

La artista explicó que el dibujo que plasmó en el rostro de Nodal tiene un significado muy especial, es una protección de la etnia que vive en Sonora para sus guerreros y no sólo eso, guarda un valor mayor debido a que Barnett imprimió buenos deseos para el cantante en cada una de sus líneas. “La pintura facial que luce significa protección para los guerreros. La interpretación que le di al realizarle este diseño fue desearle el bien para todos los proyectos de su vida”, continuó.

Christian Nodal junto a Mina Barnett.

También publicó algunas fotografías que le tomaron durante el proceso y compartió cuál fue la impresión que se llevó tras convivir un poco con el joven cantante: “Mi experiencia al conocer a Christian Nodal fue muy bonito, ya que te trata con mucho respeto y calidez, es una persona sencilla”, finalizó.

Si bien el dibujo original que hizo Mina Barnett debajo de los ojos del intérprete integrado por dos líneas, una azul y la otra roja, y algunos puntos blancos, no es el mismo diseño que hace unas horas Nodal presumió en sus historias de Instagram, podría tratarse de un tatuaje inspirado en dicha obra.

Cambio de look radical para Nodal

Hace unos días, el intérprete del regional mexicano sorprendió a sus casi 9 millones de seguidores en Instagram con un radical cambio de look: dejó el color de su cabello castaño por un rubio y unas flores rojizas en los costados. Las reacciones no se hicieron esperar y pronto las redes sociales se inundaron con memes sobre su nueva apariencia.