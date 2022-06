Así de bella está Scout LaRue, la hija de Bruce Willis y Demi Moore

El matrimonio entre Bruce Willis y Demi Moore fue uno de los más queridos de Hollywood. Ellos además de ser dos actores sumamente reconocidos, se mostraban muy felices delante de las cámaras. La famosa pareja estuvo casada por 13 años y fruto de esa unión nacieron 3 hijas, Rumer, Scout y Tallulah. De las 3, la que lleva una vida más alejada de los focos es Scout, de 30 años.

Para muchos la hija del medio, Scout LaRue, es la más parecida a su madre Demi Moore. Es por eso que cada vez que aparece en las redes sociales o acompaña a Demi a los eventos su belleza acapara las miradas de todos. La morocha de ojos claros tiene un aspecto físico muy similar a su progenitora y muchos veces la confunden con la exesposa de Bruce Willis.

El parecido que tiene Scout con Demi es realmente espectacular.

Demi Moore y sus hijas son toda una sensación cada que aparecen en algún evento público. Hace un tiempo se les vio en París para disfrutar la semana de la moda y desde entonces no dejaron de ser objeto de los flashes entre fotógrafos de la ciudad luz. En esa oportunidad Scout llevó un pantalón blanco atado a la cintura que combinó con un top negro y un blazer del mismo tono. Madre e hija gozan del secreto codiciado para mantener una cabellera larga y en perfecto estado.

Scout LaRue es la hija del medio de Demi Moore y Bruce Willis.

Scout LaRue tiene una relación muy cercana con sus padres, tanto con Demi como con Bruce. Cuando se conoció la grave enfermedad que padecía su padre, la cual lo alejó del cine, ella le dedicó unas sentidas palabras en las redes sociales. Las mismas dicen lo siguiente:

"Ayer fue tan surrealista, compartir algo tan personal. No sabía cómo sería recibido, siempre hay una incógnita cuando se comparte de manera tan vulnerable con el mundo. Esperaba un poco de amor y compasión, realmente NUNCA podría haber anticipado la profundidad y amplitud del amor que recibimos como familia ayer. Ayer me siguió dando cuenta cuánto amor, energía y oraciones se estaban enviando ahora a mi papá y simplemente me humillaron de una manera que me hizo llorar mientras escribo esto. Estoy muy agradecida por tu amor, estoy muy agradecida de escuchar lo que mi papá significa para ti. Muchas gracias a todos los que me contactaron ayer, los amo y los aprecio con todo mi corazón, ¡me va a costar mucho responder a sus mensajes!".