Toni Costa reveló el secreto de Adamari López para verse siempre joven

La presentadora Adamari López parece tener el secreto de la belleza en su poder, pues pasan los años y ella cada vez luce más joven y bella. Incluso, muchos destacan que se ve mucho más radiante que hace algunos años atrás, lo que despierta la intriga de todos.

Pues resulta que Adamari López tenía un secreto muy bien guardado que su ex esposo Toni Costa reveló recientemente en “La Casa De Los Famosos”, reality show del cual forma parte esta temporada.

El secreto de Adamari López para lucir espléndida

El bailarín madrileño estaba compartiendo un momento junto a algunos de sus compañeros cuando le comenzaron a decir que la puertorriqueña luce espectacular y preguntaron cuál era su secreto.

“¿El truco? Mucha crema. Ella se pone crema desde que era niña. Ella estuvo embarazada y no tiene ni media estría, nada. Ha bajado de peso y no tiene estrías tampoco. Yo siempre que he vivido con ella siempre crema, siempre. Acaba de bañarse crema, pero se embadurna; y la cara hace sus tratamientos y tal, entonces sí es importante cuidarse”, le confesó Toni Costa a sus compañeros.

Y aunque aseguró que su principal hábito es la crema hidratante, para él hubo otro factor que influyó mucho en ambos y fue su separación.

“Yo también he cambiado físicamente. Antes uno estaba más pendiente también de uno, del otro y de la nena y ahora tenemos tiempo de estar cada uno pendiente de uno mismo y de la nena. Y ha dado la casualidad que hemos cambiado ambos”, agregó, remarcando que han tenido tiempo en enfocarse en las necesidades personales.

La presentadora de 51 años luce mejor que nunca.

Cremas y una vida saludable

Obviamente que las cremas pueden ayudar a Adamari López a lucir radiante y mantener su piel de porcelana, pero no es lo único que la puertorriqueña hace. Ella desde hace un tiempo lleva una vida muy saludable, hace ejercicio y come súper sano, de hecho bajó varios kilos en el último tiempo.

Todo esto en conjunto hace que la conductora se mantenga siempre llena de energía y con una apariencia jovial. Algo que muchas mujeres admiran y buscan imitar.

¿Qué opinas de que Toni Costa haya revelado el secreto de Adamari López?