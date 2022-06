Lilly Collins regresó a París y eso sólo puede significar una cosa

En el hemisferio norte la primavera comienza a despedirse para darle paso al verano y esto resulta sumamente gratificante para muchas producciones televisivas que necesitan la claridad de los días por más tiempo y un clima óptimo. Por lo tanto, ya estamos en temporada de preproducción de muchas series y películas que esperamos con ansias, entre ellas, la maratoneada en la plataforma Netflix, Emily in Paris.

La actriz Lily Collins, quien protagoniza la serie sobre una estadounidense que llega a trabajar a la capital francesa para ver cómo su vida, sobre todo, la romántica, se transforma conforme se adapta a esta ciudad, se prepara para retomar su personaje en la serie de Netflix. Es que Lily Collins enamoró a audiencias de todo el mundo al ser la estrella de la serie Emily in Paris, una producción creada por Darren Star, cerebro detrás de las series Beverly Hills 90210 y Sex and the City.

En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, la actriz de 33 años compartió un par de fotografías en las que dejó ver la felicidad que le causó su bienvenida a París. “¡Una gran sorpresa de bienvenida en París! Feliz de estar de vuelta en Francia”, escribió la hija del músico inglés Phil Collins, al mostrar un anuncio espectacular en el que ella es la modelo de la emblemática firma de belleza francesa Lancôme en la sala de una terminal aérea.

Apenas el 12 de mayo pasado, Lily publicó una foto en su Instagram junto a dos de sus compañeros del elenco de Emily in Paris, Samuel Arnold y Bruno Gouery, quienes interpretan a dos de los publicistas de la agencia en la que Emily llega para “compartir” el estilo de trabajo del conglomerado estadounidense que adquirió la compañía francesa dirigida por Sylvie, interpretada por la actriz francesa Philippine Leroy-Beaulieu.

“Extrañando a mis compañeros de fechorías de Savoir. No puedo esperar para volver a intrigar”, escribió en dicha ocasión la protagonista de películas como Hasta el hueso. Así que con este discreto pero claro anuncio, Lily Collins confirma que la cuenta regresiva está llegando a su final y volverá a ponerse en los zapatos y en los espectaculares atuendos que han contribuido a que Emily in Paris sea un éxito internacional.

Cabe destacar que detrás del diseño y selección de outfits de la serie se encuentra la legendaria diseñadora de vestuario Patricia Field, quien es la responsable de crear los ahora emblemáticos looks de Carrie Bradshaw y compañía en Sex and the City y en And just like that.

Los looks que Lily Collins lució en las dos temporadas de Emily in Paris han sido clave para consolidar el encanto de la serie, al igual que las locaciones de París en la que suceden las aventuras de la protagonista y que retratan y resaltan el atractivo de la capital francesa, sobre todo en rincones no tan turísticos, y el innegable hecho de que mezcla elementos de El diablo viste a la moda y Sex and the City.