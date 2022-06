¡Increíble! Drake Bell llega a la pantalla grande bajo una producción mexicana

No existe placer más grande que trabajar y desarrollarse profesionalmente de lo que nos gusta y nos apasiona. Pero mucho mejor es cuando nos llegan propuestas superadoras que esperábamos hace tiempo para convertirlas en realidad. En diversas ocasiones Drake Bell expresó su infinito amor por México. La ex estrella de Drake and Josh se siente tan atraído por el país latinoamericano que ha puesto en todas sus redes sociales en español, ha cambiado su nombre a Drake Campana y hasta ha asegurado ser sumamente devoto a la Virgen de Guadalupe.

Eso no es todo. Hace unos años manifestó que uno de sus más grandes sueños era realizar una película en tierras aztecas, pero no cualquier producción, ya que le entusiasmaba la idea de protagonizar una comedia romántica junto a la actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio, quien ha dado un salto a la fama al protagonizar la cinta Roma, ganadora del Oscar del director mexicano Alfonso Cuarón.

Ahora todo parece indicar que el sueño del cantante y actor se hará realidad, ya que se ha unido al estudio Agavia Studios para rodar una película en el estado de Jalisco, según se puede leer en un comunicado oficial publicado por la propia empresa. Si bien la estrella no trabajará junto a Yalitza, la cinta será una comedia de expectativas comerciales con la que Drake ha de demostrar su cariño por México.

Por el momento, se saben pocos detalles del film, pero se planea que la filmación comience durante los últimos meses de este año, bajo la producción de Gustavo Ruiz de Velasco, Janet Bell (la esposa de Drake), así como la producción ejecutiva de Gustavo Castillón.

Drake Bell se hizo muy popular por protagonizar la serie juvenil Drake and Josh, una comedia con mucho éxito que cautivó desde el inicio dejando episodios épicos. Asimismo, vimos al actor participar de Seinfeld, Míos, tuyos y nuestros, Ultimate Spider-Man, Los padrinos mágicos, Operación Panda y Los vengadores unidos, entre otras.