El nuevo novio de la autora de Sex and the City es 40 años menor que ella

Todos conocimos a Candace Bushnell por ser la autora de la exitosa serie Sex and the City. En los últimos días ha estado en boca de todos no porque tenga alguna novedad respecto a la serie sino porque parece que está atravesando un cambio profundo en su vida amorosa pasados los 55 años, al igual que el personaje de Carrie Bradshaw, a quien ayudó a crear para And just like that…

Según los rumores que circulan por la Gran Manzana, la autora de 63 años inició una relación sentimental con un joven modelo de 21 que la acompañó a varios eventos en la pasada Semana de la Moda. Por el momento, no salió a la luz su identidad, aunque el portal Page Six habló con varias personas que los han visto juntos y que lo describen como un joven muy atractivo.

Candance Bushnell.

Lo curioso en la historia de Candance es cómo comenzó a escribir el guion de una serie que terminó siendo un éxito total desde el momento de su estreno. El origen de Sex and the City fue una columna que la autora escribía para el periódico The New York basándose en sus propias experiencias. La diferencia de edad en una pareja fue uno de los temas que la serie abordó a lo largo de sus seis temporadas a través de distintas tramas.

Sarah Jessica Parker y Candence Bushnell.

Carrie, por ejemplo, no comprendía la fluidez sexual del círculo de amigos de su novio Sean porque pertenecían a otra generación posterior a la suya y su amiga Samantha se enfrentaba al escepticismo de la sociedad cuando iniciaba una relación con un hombre más joven que ella.

Hace años y en cada una de las temporadas Candace plantea este tipo de situaciones para exponer todas las ventajas y desventajas: la distancia generacional, las aspiraciones de cada uno, el prejuicio de la sociedad, los prejuicios con una misma. Hoy vivimos en sociedades un poco más abiertas en las que es posible hablar libremente de todo. Quizás planteó estas cuestiones como vaticinando su propio destino, como viéndose algún día en el lugar de su épico personaje, Carrie Bradshaw.