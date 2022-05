¿Qué fue lo que causó un ataque de pánico a Jennifer Lopez?

En su más reciente newsletter “On the JLo”, Jennifer Lopez compartió con sus seguidores la experiencia que la llevó a poner en peligro su salud y la impulsó a cambiar de hábitos. Jlo admitió que a causa del exceso de trabajo, la falta de sueño y el agotamiento físico a en los primeros años de su carrera, sufrió un espantoso ataque de pánico que le hizo replantearse la forma de vida que venía llevando. Es por ello que en la carta, alentó a sus fans a procurar tener un descanso adecuado, asegurando que ella duerme entre siete y nueve horas.

A través de su boletín informativo, Jennifer resaltó los beneficios que le trajo descansar bien. "Hubo una época en mi vida cuando solía dormir de tres a cinco horas por noche. Estaba en el set todo el día y en el estudio toda la noche y haciendo prensa y filmando vídeos los fines de semana. Estaba a finales de mis veintes y pensaba que era invencible", explicó.

Jennifer sufrió un ataque de pánico por falta de sueño

La cantante admitió que en la década de los noventa, vivía aceleradamente y el descanso no era prioridad en su escala de valores. Esto desembocó en un ataque de pánico que le hizo cambiar completamente de actitud. "Estaba sentada en un camper y todo el trabajo y el estrés que conlleva, aunado a la falta de sueño para recuperarme mentalmente, me afectó", dijo. "Pasé de sentirme totalmente normal a pensar en todo lo que debía hacer ese día y de repente sentí que ya no me podía mover. No podía ver con claridad, y los síntomas físicos que tenía empezaron a asustarme y el miedo se agravó", confesó JLo.

En ese entonces, sin saber qué le sucedía, pidió que la llevaran al médico. "Ahora sé que fue un clásico ataque de pánico provocado por el agotamiento, pero en aquel entonces, ni si quiera había escuchado el término", reveló. "Pensé que me estaba volviendo loca", indicó.

Jennifer duerme entre 7 a 9 horas y con eso siente que rejuvenece

El doctor que la atendió en ese momento, le dio las indicaciones para poder superar esto y no volver a caer en lo mismo. "Me di cuenta de lo grave que pueden ser las consecuencias si ignoraba lo que mi cuerpo y mente necesitaban para estar saludables. Y ahí empezó mi camino hacia el bienestar", comentó la actriz. "Dormir, para mí, es el secreto de belleza más subestimado que existe. Pienso en el sueño como una pequeña máquina del tiempo. Te acuestas y te vas a un espacio donde te preservas y regresas como nueva, una persona más joven de lo que eras. En ocasiones me despierto y dijo, '¡Wow, acabo de perder 10 años en mi cara! Eso es lo que significa dormir una buena noche puede hacer para ti, y se acumula con el tiempo", concluyo la actriz.