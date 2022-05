Luis Fonsi habló de su divorcio con Adamari López: "Uno tiene dolor..."

Luis Fonsi y Adamari López protagonizaron uno de los momentos más tensos de la farándula latina. En 2010 el famoso cantante latino se divorció de la presentadora y actriz luego de cuatro años de matrimonio. Esta separación se dio en el marco de una grave enfermedad que atravesó la artista por lo que Fonsi quedó en el ojo de la tormenta.

Luis Fonsi y Adamari López estuvieron casados del 2006 al 2010.

En el programa "Hoy día", donde Adamari es presentadora, ella comentó que: “Él me lo dijo alguna vez que no me deseaba como mujer y creo que eso fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo, y es mucho más duro que pasar por la enfermedad, para mí así lo fue, no estaba preparada para eso”.

Por su parte, el cantante puertorriqueño de 44 años, habló de esa separación en el programa chileno "De tú a tú". En mismo afirmó que no le agrada hablar de su vida privada y que sufrió mucho luego del divorcio. "Cuando uno mira hacia atrás, uno dice: ‘Esto fue un momento duro, pero gracias a este momento, pasó esto'. A nivel personal he tenido mis altas y mis bajas y eso me ha endurecido, me ha ayudado a madurar, a apreciar las cosas, ver la vida de otro color", afirmó el intérprete de la canción "Despacito".

La famosa pareja fue una de las más queridas de la farándula latina.

Además Luis Fonsi agregó sobre su separación: "No entro en muchos detalles de eso porque es un tema muy delicado, pero hacerlo públicamente es lo doble de difícil, porque uno tiene dolor personal y tener que sacar la cara y que te pregunten y uno no quiere hablar de eso”. En su momento el talentoso artista recibió un lluvia de críticas por dejar a su esposa cuando ésta estaba atravesando un cáncer de mama.