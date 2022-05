La novia de Ray Liotta rompió el silencio tras la muerte del actor

El pasado jueves, el mundo de Hollywood se tiñó de luto con el fallecimiento del querido y famoso Ray Liotta, una de las estrellas de Buenos Muchachos, un clásico del cine dirigido por Martín Scorsese.

El actor tenía 67 años y murió mientras dormía. En ese momento se encontraba en República Dominicana, donde estaban rodando la película Dangerous Waters.

Ray Liotta.

En cuestión de minutos, las redes sociales y los portales de noticias de todas partes del mundo se inundaron con su nombre. Los mensajes de cariño, recuerdos y condolencias convirtieron a Ray Liotta en tendencia rápidamente.

Si bien en un principio la familia de actor pidió privacidad, ahora quien salió a hablar y rompió el silencio fue su novia, Jacy Nittolo, quien utilizó sus redes para expresarse públicamente.

Ray y Jacy estaban comprometidos y ella había viajado junto a él a República Dominicana para acompañarlo en su nuevo desafío profesional, como hacía siempre que podía.

Por medio de su cuenta de Instagram, Jacy Nittolo compartió una serie de postales junto a Liotta que retratan cómo era su vida cotidiana juntos. Además, las acompañó con unas conmovedoras palabras de despedida.

La publicación de Jacy Nittolo.

”Mi vida estos últimos dos años no ha sido más que verdaderamente mágica. Ray y yo compartimos un profundo amor que atesoraré en mi corazón para siempre. Nos reíamos a diario y éramos inseparables. La química fue salvaje de la mejor manera. Él era todo en el mundo para mí y no podíamos tener suficiente el uno del otro. El tipo de amor real con el que uno sueña. Era la persona más hermosa por dentro y por fuera que he conocido, e incluso eso se queda corto”, escribió.

Ray Liotta y Jacy Nittolo se conocieron gracias a Karsen, la hija que tenía el actor junto a su exmujer, la actriz y productora Michelle Grace. Ambas eran muy amigas y la joven pensó que se llevaría muy bien con su papá, y fue así. En diciembre de 2020 la feliz pareja se comprometió en plena Navidad, pero lamentablemente las vueltas de la vida hicieron que nunca puedan concretar esa boda.