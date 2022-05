La dura adolescencia de Nicole Kidman: “Fue horrible. No le gustaba a…”

Nicole Kidman es una de las estrellas más emblemáticas del mundo de Hollywood. Comenzó su carrera hace casi cuarenta años, cuando debutó en 1983, con tan solo 16 años, en la película navideña australiana Bush Christmas.

Desde aquel entonces la actriz no paró. Participó en algunas de las películas más importantes de la industria, como Batman Forever, Todo por un sueño, El pacificador, Moulin Rouge! y Los otros entre muchas otras más que harían la lista interminable.

Nicole Kidman.

Además, Nicole Kidman ha ido cosechando premios y reconocimientos en todas partes del mundo. No hace mucho ganó su segundo Oscar, este por Mejor Actriz por su rol en la película de Javier Bardem, Being the Ricardos.

Sin embargo, no todo el lujo y felicidad en la vida de la reconocida artista que nació casi de casualidad en Hawaii pero que pasó su vida en Australia, el país de origen de sus padres. Fue allí donde pasó una dura situación que de grande pudo expresar en palabras.

Cuando Nicole iba al colegio, fue víctima de bullying por parte de sus compañeros. La trataban de “patito feo” y le hacían la vida imposible. Todo fue a raíz de que ella era muy alta y muy delgada. Hasta llegó a decir que en los recreos todos le decían que jamás iba a tener novio porque era muy alta.

Sin embargo, con el paso del tiempo pudo sacarle crédito a su contextura física como modelo, pero eso no quita el calvario que sufrió durante su niñez y adolescencia y que en cierta manera le impidió sentirse cómoda y desplegar todo su talento artístico.

La actriz cuando era una niña.

El padecimiento de bullying de Nicole Kidman la hizo alejarse de todos hasta el punto de llegar a no tener amigos, algo que de hecho le costaba por su timidez. “Soy muy tímida, pero muy tímida. Incluso tartamudeé cuando era niña, algo que poco a poco superé, pero todavía retrocedo en esa timidez. Así que no me gusta entrar sola en un restaurante lleno de gente; tampoco me gusta ir sola a una fiesta”, contó en una entrevista con la revista Talk.

Kidman admitió que lo que la salvó de aquel sufrimiento fue la actuación. Ella encontró su lugar en el mundo en el Teatro Australiano para la Juventud, donde se dedicó al teatro, la mímica y la interpretación. “La actuación me salvó en mi infancia, en mi adolescencia. Aquellos años nos fueron precisamente agradables. Fue horrible. No le gustaba a ningún chico, fue algo duro”, expresó al respecto.