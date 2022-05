¿Jennifer Lopez y Ben Affleck ya tienen fecha para la boda?

JLo y Ben Affleck le están dando una segunda chance apara al amor. Desde que anunciaron que volvían a retomar su romance después de su primera ruptura hace casi 20 años, la pareja ha sido noticia con cada movimiento que realizaron, la vuelta, el compromiso, el anillo y la casa fueron acontecimientos que los fans de todo el mundo celebraron con entusiasmo. Ahora, todos están enfocados a saber cuál será la fecha de la boda en la que los vean tomados de la mano frente al altar.

In lugar a dudas, Jennifer y Ben han estado pendiente de todos los detalle, y hasta ya tendrían definido su lugar de residencia para afrontar esta nueva etapa junto a los hijos de ambos, y se trataría de una mansión de no menos de 50 millones de dólares. Sin embargo, hay cierto hermetismo con respecto a los preparativos. Aún no se sabe mucho sobre este tema, ni tampoco la fecha exacta en la que se va a celebrar la que podría ser la “boda del siglo”.

La pareja podría casarse en 2023

Si bien una boda de esta envergadura tendría que planificarse, por lo menos, con un año de anticipación, la pareja podría casarse antes de lo imaginado si los actores se pones de acuerdo.

De acuerdo con US Weekly, Jennifer López ha esperado 20 años para casarse con el “amor de su vida” por lo que seguramente querrá que la fiesta sea como un cuento de hadas.

Algunos especulan que la boda se adelantaría para este verano

¿En qué fecha se casarían Ben Affleck y JLo?

De acuerdo con algunos medios de comunicación, el actor quien preferiría esperar hasta 2023 para planificar todo con la mayor tranquilidad posible y sin que se escape ningún detalle. Sin embargo, unas amistades cercanas a la pareja, aseguraron que la “Reina del Bronx” está un poco más ansiosa, y sería capaz de resignar la gran boda si Ben se lo pide.

"Jennifer Lopez dirá que no tiene prisa por casarse, pero sus mejores amigos piensan lo contrario. La verdad es que si Ben quisiera adelantar los planes y casarse este verano, ella estaría por la labor", aseguran las fuentes a US Weekly.

Todo hace suponer que, el intérprete de “Batman” es el principal interesado en organizar un evento mucho más íntimo y sencillo, pero al mismo tiempo, está dispuesto a hacer lo que JLo quiera. Todo indicaría que la boda podría ser el próximo año 2023, aunque los fans aseguran que no sería ninguna sorpresa si se adelantara para este verano.