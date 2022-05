Christian Nodal sorprende con un radical cambio de look

Para nadie es secreto que Christian Nodal es hoy por hoy uno de los máximos representantes de la música regional mexicana, y cada cosa que dice o hace es tema de conversación en redes y medios de comunicación. Esta vez es noticia no por el conflicto que mantiene con su ex prometida Belinda, sino por su radical cambio de look, que se asemeja mucho a los que tienen los jóvenes del género de la música urbana.

Con su nuevo look, Christian es comparado con J Balvin

Sin duda alguna, Christian Nodal, ha revolucionado el regional mexicano sin necesitar el sombrero o los trajes clásicos del género, para darle un aire más fresco con colores y un aspecto menos estructurado y más casual. Ahora el intérprete de “Botella tras botella” dio un paso más y se tiñó su cabello de rubio e inmediatamente lo compararon con el exponente de la canción Urbana, J Balvin. Nodal lució su cabellera completamente rubia resaltando sus tatuajes del rostro, así como unas flores en tonos naranja y amarillo con toques verdes a un costado de la cabeza.

Nodal con el cabello totalmente rubio

Las reacciones de los fans no se hicieron esperar: “Creí que era J Balvin”, “se está acabando”, “sa muy fuerte la depre”, “sa lo perdimos” y “no, que se ayude tantito, eso no le va”, fueron algunos de los comentarios que recibió en redes sociales el cantante de 23 años por su nuevo look.

El cambio de Christian Nodal

Cabe destacar que, los fans están expresando su preocupación por Christian Nodal, ya que aseguran que la ruptura con Belinda y los excesos en los que cae, le están pasando factura y luce “acabado”.

El ex de Belinda está en el mundo musical y del espectáculo desde los 17 años, cuando apareció en el video “No pasa de moda” de “Los Plebes del Rancho”, y gracias a su video “Te fallé”, que se hizo viral, la fama tocó a su puerta para no retirarse nunca más hasta ahora.

Si bien a lo largo de su corta pero productiva carrera ha colaborado con famosos artistas como Ángela Aguilar, Ana Bárbara, la Banda MS, el cantante colombiano Sebastián Yatra y Piso 21, entre otros, su relación con la cantante y actriz Belinda fue la que lo hizo más popular, sumado a esto, su escandalosa separación de la misma artista.

Es sorprendente su transformación física desde que inició su carrera. Además de los tatuajes en gran parte de su cuerpo y el rostro, algunos fans aseguran que luce de mucha más edad que los 23 años que tiene, que esto sería el resultado de los excesos, el alcohol y el abuso del cigarro.