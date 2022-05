Así es la espectacular Mansión de Christian Nodal en Estados Unidos

Luego de su sonada ruptura con Belinda, Christian Nodal decidió refugiarse en Estados Unidos y dejó en claro los motivos de su mudanza, que por cierto, levantó polémicas en las redes sociales, principalmente cuando habló de la inseguridad en México, y dijo que en el país azteca no podía disfrutar de los lujos que había conseguido hasta aquí con su carrera. Ahora, el cantante mexicano vive en una lujosa mansión de Hollywood Hills, un exclusivo vecindario de Los Ángeles famoso por ser el hogar de grandes estrellas.

Nodal vive en un exclusivo vecindario en Hollywood Hill, Los Ángeles

En las últimas semanas, el exponente del regional mexicano, ha estado derrochando su fortuna en restaurantes, autos y ahora al parecer en o quiere hacer en propiedades, ya que corre el rumor que Nodal querría comprar la lujosa mansión que está alquilando en este momento, para poder radicarse definitivamente en Estados Unidos.

¿Por qué Nodal se fue de México?

En una transmisión desde su cuenta de Instagram, el cantante había revelado a sus fans su deseo de abandonar México tras terminar su noviazgo con Belinda, y los motivos por los cuales había tomado esa decisión. “Pues es que es muy complicado vivir en México, es como, no puedes tener nada a gusto, ¿sabes? No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo el mundo va a saber dónde vives, todo el mundo va a saber en qué carro andas…”, explicó el músico.

Luego de su ruptura con Belinda decidió mudarse a Estados Unidos

"Me pasó, por ejemplo, tenía un Ferrari que nada más existía uno en todo México, y pues era obvio que la gente sabía dónde estaba y cuando pasaba y todo eso, y no me gustaba que no había privacidad y aquí es como “¡no importa!” aquí hay un montón de gente que tiene esos carros, sus lujos, sus casas y todo y no es como que la gente se sorprende y en México sí, la gente dice “ah, no manches”. Aquí no, por eso me gusta más aquí”, expresó.

Así es la mansión de Nodal en Los Ángeles

De acuerdo con el medio “Chisme No Like”, la mansión que alquila Nodal estaría valorada en casi 12 millones de dólares, y actualmente el cantante paga de alquiler entre 25 mil y 30 mil dólares, por lo que ya estaría iniciando las conversaciones con el propietario para poder comprarla en la brevedad posible.

Nodal, a través de varias historias de Instagram, ha mostrado algunos espacios de la espectacular mansión que tendría al menos unos 9 mil metros cuadrados y que cuenta con una sala de cine, un jacuzzi y un sauna.

Asimismo, tiene un patio enorme en donde hay un bar al aire libre, así como zona para cocinar carnes asadas, un cabaña y una chimenea.