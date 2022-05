Laura Bozzo y Lucía Méndez pusieron al mundo de la farándula alerta, y captaron la atención de los medios de comunicación al enfrentarse en un fuerte intercambio de mensajes que no pasó desapercibido por nadie. Sin dudas, las dos estrellas de televisión se han ganado el cariño de millones de seguidores gracias a las destacadas labores que ha realizado a lo largo de sus carreras, ya que llevan muchos años desarrollando sus actividades, una como conductora y la otra como cantante y actriz.

Laura Bozzo dijo que Lucía Méndez "deformó" su rostro.

En este sentido, los internautas quedaron sorprendidos después de que las famosas mantuvieran una fuerte discusión que no pasó desapercibida para nadie, desatando todo tipo de especulaciones sobre el inicio de una presunta rivalidad.

Lucía Méndez pone en su lugar a Laura Bozzo

Laura Bozzo es una de las participantes de la de la segunda temporada del reality show “La Casa de los Famosos” y es en este programa donde la conductora está desde hace semanas en el ojo del huracán por las polémicas declaraciones que ha realizado.

Sumado a los problemas que ya tiene dentro de “La Casa”, ahora Laura enfrenta conflictos en el exterior ya que habló de Lucía Méndez, y la actriz no se quedó callada y la puso en su lugar. Bozzo se había referido al rostro de Méndez, comparándola con otra actriz mexicana de mucha trayectoria y muy querida también por millones de seguidores, la siempre bella Verónica Castro.

La presentadora encendió la mecha con un comentario muy controversial, en el cual aseguró que Lucía Méndez se "deformó" el rostro a diferencia de Verónica Castro quien continúa con su belleza que la ha acompañado a lo largo de su carrera.

Lucía Méndez señaló que le cayó mal las declaraciones de Laura Bozzo

Las declaraciones no pasaron desapercibidas para la protagonista de telenovelas como "Tres veces Sofía" y "Golpe bajo", quien le insinuó que Laura Bozzo se tendría que ver primero en un espejo para emitir esas declaraciones. "Yo nada más le digo a mi comadre que yo siempre la he defendido toda la vida y que me vea que no tengo nada y yo creo que cuando lo dijo ella estaba frente a un espejo viéndose a ella misma", disparó Lucía Méndez

. Finalmente, Lucía Méndez dijo que no ve el reality show, pero si antes apoyaba a Laura Bozzo ahora seguramente ya no lo haría; terminó con la polémica con un contundente: "me cayó mal".