El polémico motivo por el que Belinda habría cortado relación con su mamá

Desde que Belinda y Christian Nodal anunciaron su separación el pasado febrero, cientos de especulaciones se generaron en torno a los motivos que los llevaron a tomar tal decisión. Si bien en un principio se dijo que el amor se terminó, también se habló de celos y de internas económicas.

En las últimas semanas, las familias de los protagonistas se empezaron a involucrar en la contienda. Fue la mamá de la cantante quien tuvo un polémico gesto contra el artista ranchero y desató su furia. La mujer en cuestión escribió en sus redes sociales un polémico mensaje que todos interpretaron que estaba dirigido al exnovio de su hija.

El chat que filtro Christian Nodal.

“El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, publicó en Twitter la mamá de Belinda. Además, apañó con aplausos un comentario que decía “Beli, es lo máximo, please, ya no vuelva con el naco de Nodal”.

Tras lo sucedido, Christian Nodal estalló de furia y se defendió por medio de sus redes: "20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mí. Cuando me canse de dar se acabo todo”.

Con aquel mensaje, el artista decidió publicar un polémico chat del pasado con Belinda en donde se podía ver a la artista pidiéndole plata para un tratamiento dental y para sus propios padres, dejándola de esta manera muy mal parada ante la opinión pública.

A raíz de todo esto, ahora se conoció que la artista, que actualmente está viviendo en España donde grabó la serie de Netflix Bienvenidos a Edén, está furiosa con su mamá y hasta habría cortado todo tipo de relación.

Belinda y su mamá.

La información la dieron a conocer en Chisme no Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain. Allí aseguraron que Belinda tiene planeado cerrarle la boca a Christian Nodal con su venganza tras filtrar el chat, que aparentemente irá por el ámbito judicial.

Pero lo más significativo es que la artista no ha mencionado a su exnovio desde que se separaron, a diferencia de lo que hizo él. Y ese sería el motivo también de su furia con su madre, dado que se tomó el atrevimiento de pasar por encima de ella y meterse públicamente en su pasada relación, cuando ella no lo hace.