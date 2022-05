Así fue la increíble transformación de Millie Bobby Brown en los últimos años

¡Creció ante los ojos de los fans! Millie Bobby Brown fue elegida como Eleven en Stranger Things en 2016, y desde entonces se ha convertido en una estrella a nivel mundial que se estableció como una de las favoritas de todo el público y su transformación a lo largo de los años ha sido sorprendente.

“Siento que 18 realmente no significa que soy un adulto. Como, no creo que alguna vez sea adulta”, dijo la actriz a Seventeen en enero de 2022, un mes antes de cumplir 18 años.

“Confío mucho en mi familia para todo lo que hago. Una buena lección de vida que he aprendido es simplemente ser agradecida y entender de dónde vienes, ayudar siempre a los demás y seguir creando cosas que hagan felices a las personas. Lo más importante es promover constantemente la positividad y hacer sonreír a la gente”.

Millie Bobby Brown de niña a mujer

El primer papel de Hollywood de la actriz fue como la joven Alicia en dos episodios de “Había una vez”. Apareció en algunos otros programas de televisión antes de ser elegida para la serie de Netflix que cambiaría su vida por completo.

Mientras jugaba a ser Eleven en Stranger Things, Millie Bobby Brown también tuvo la oportunidad de protagonizar otras películas.

“He tenido mucha suerte de saber que quiero ser actriz”, dijo hace unos años atrás. “Creo que Enola Holmes también me enseñó que estar contigo mismo, ser tu mayor crítico, ser tu propio mayor El equipo de apoyo también es muy importante. Confío en mí misma para darme amor propio, porque esa es literalmente la única forma en que puedo hacerlo”.

Además de interpretar al personaje principal en Enola Holmes, Millie Bobby Brown pudo producir el proyecto.

"Estaba muy nerviosa. No voy a mentir”, confesó. “Nunca había hecho eso antes, así que para ser honesto, no venía al set como, ‘Tengo autoridad’. Entré al set como, ‘¿Debería decir esto? ¿Debería decir eso?’ Siempre fue estresante porque nunca había hecho eso antes”.

“Pero tan pronto como entré al set, ni siquiera tuve esos pensamientos en mi cabeza. Solo dije: 'Oh, ¿deberíamos intentar esto o deberíamos intentar aquello?'. Simplemente se me ocurrió de forma natural; fue una oportunidad increíble para mí para aprender y crecer. Me encanta dar mi opinión y que haya sido apreciada y escuchada”. Millie Bobby Brown a los 13 años de edad.

Si bien Millie Bobby Brown tiene toneladas de proyectos en proceso, una de las primeras cosas que va a hacer con su mayoría de edad es despedirse del personaje que inició su carrera. En febrero de 2022, se anunció que la temporada 5 sería la última de Stranger Things.

¿Cuál es la actuación de Millie Bobby Brown que más te gustó?