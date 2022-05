¿Por qué Ellen DeGeneres se despidió de su mítico programa?

¿Cómo decir adiós a algo tan increíble? ¿Cómo se despiden tantas horas de trabajo, tantas amistades, tanto público acompañando, tantas celebridades que pasaron por ese estudio y dejaron una huella en la historia de la televisión? Han pasado casi dos décadas desde que se estrenó The Ellen DeGeneres Show, en el que su anfitriona trató de combatir estereotipos a través del humor y de entrevistar a estrellas, pero hoy ese espacio, que incluso le dio batalla a Oprah Winfrey, llegó a su final no esperado.

Este cierre no llega exento de polémica, después de tres mil programas, el adiós arribó opacado con las acusaciones de ex miembros de su equipo que dentro del programa había conductas laborales tóxicas y de que Ellen DeGeneres actuaba completamente distinto a su forma de siempre en la que se muestra "amable".

"Cuando comenzamos este programa en 2003, no existían los iPhones ni las redes sociales. El matrimonio entre parejas del mismo sexo no era legal. Vimos el mundo cambiar, a veces para mejor, a veces para peor", expresó DeGeneres después de grabar el último episodio del show el mes pasado.

The Ellen DeGeneres Show.

Luego de su coming out en 1997, en una entrevista para la revista Time, Ellen se aseguró un lugar como ícono de la comunidad LGTBQ+, aunque su serie de televisión fue cancelada, en medio de ataques, y logró transformarse como anfitriona de su propio show de entrevistas.

Durante 19 temporadas, celebridades de todos los ámbitos se sentaron en el sillón con DeGeneres para promocionar sus proyectos y de pronto ser objeto de algunas bromas. Para el adiós definitivo, la primera invitada del show también fue la última, Jennifer Aniston, su gran amiga.

Antes, Ellen invitó por última vez a su público a bailar de forma improvisada con la ayuda de su compañero y DJ, Stephen tWitch Boss, con la canción Best of my love. Para cerrar con broche de oro, Jennifer (así como durante la primera emisión) le regaló a su amiga un peluche con el mensaje: "Gracias por los recuerdos".

DeGeneres señaló que la estrella de Friends ha estado en el programa un total de 20 veces. "De nada", dijo Aniston, bromeando, y luego se puso seria. "Te amo y te aprecio mucho y lo que le has dado al mundo durante los últimos 19 años. La contribución es interminable", agregó.

Jennifer Aniston junto a Ellen DeGeneres.

Antes del adiós, Jennifer presentó una retrospectiva de la carrera de su amiga, en la que se mostraron los esfuerzos filantrópicos de DeGeneres que, de acuerdo con el video, incluyen más de 400 millones de dólares en donaciones a organizaciones benéficas y "espectadores merecedores".

"Te amo", le expresó sonriente Billie Eilish a Ellen durante su conversación. "Te amo tanto, es tonto", también le comentó Pink, quien interpretó What about us. Así fue la despedida definitiva, luego de que su reinado en la televisión diurna se enfrentó con un gran reto que no pudo superar.

¿Cuál fue el conflicto?

En 2020 una publicación de Buzzfeed afirmó que el programa tenía una "cultura de trabajo tóxica", incluyendo acoso sexual, bullying y racismo. Tres productores se retiraron en medio de los reclamos y DeGeneres se disculpó por "cosas que no deberían haber sucedido", pero se defendió como la misma persona genuina, aunque imperfecta.