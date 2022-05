¿Por qué Belinda no se habla con su mamá?

Una de las polémicas más sonadas en las últimas semanas, fue la que desató Belinda Schüll, madre de la cantante Belinda, quien aplaudió el mensaje de un fan, quien llamó “naco” a el cantante Christian Nodal, quién a su vez, luego respondió vía Twitter a su exsuegra.

En las últimas horas se ha filtrado una supuesta información que indica que aparentemente Belinda y su mamá, están distanciadas luego de las distintas polémicas causadas a raíz de la separación de la cantante con el cantautor de música regional mexicana, Christian Nodal. El problema surgió después de que Belinda Schüll, mamá de la actriz, aplaudió un comentario despectivo en contra del cantante. Por su parte, Nodal le lanzó una contestación contundente y comenzó una guerra de declaraciones que no dejó bien paradas a Belinda y a su madre.

Belinda Shüll, la mamá de la cantante y actriz

"Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo", escribió el cantante que a su vez exhibió una conversación privada con su ex novia.

Ahora, al parecer y de acuerdo con información de los conductores de Chisme no Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain, la cantante estaría en planes para "callarle la boca" a Nodal, se habla ya de demandas millonarias y entrar en el ámbito judicial para evitar que Nodal continúe hablando de Belinda sin que ella siquiera lo mencione. “La guerra Belinda y Nodal cada día va a estar más violenta, prepárense, la semana que viene va a estar muy fuerte todo, se están armando hasta los dientes Están agarrando los mísiles más grandes, las bombas más grandes y va a correr la sangre”, comentaron los conductores de Chisme No Like.

Belinda podría accionar legalmente contra Christian Nodal

De ahí, que exista la posibilidad de que Belinda también haya dejado por el momento de hablar con su madre para no generar polémica y mantener su vida privada tranquila por el momento. Sin embargo y de acuerdo con al conductor Ceriani, es probable que la cantante aproveche la Ley Olimpia para atacar a Nodal y el movimiento #MeToo por la violencia mediática ejercida contra ella, lo que abriría la posibilidad de que también Nodal responda con algunos secretos que guarda de su ex prometida.