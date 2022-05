A Ninel Conde le negaron ver a su hijo menor

Luego de un año de no poder ver a su hijo, y gracias a una disposición legal, Ninel Conde por fin pudo reunirse con el niño de 7 años cada 15 días. La actriz ha acatado esta orden y ha acudido hasta el domicilio de su ex pareja Giovanni Medina, padre de Emmanuel, para poder estar una hora y media con el niño.

Pero, por la tarde del 25 de mayo, Conde llegó puntual a la cita, sin embargo, no la dejaron entrar al domicilio para ver a su pequeño hijo. Debido a esto, la actriz decidió documentar todo y grabó un video donde se muestra paso a paso lo ocurrido desde las afueras del domicilio de su ex pareja.

Ninel acató una orden judicial que le permite ver a su hijo menor cada 15 días durante una hora y media

"Solo quiero dejar una evidencia porque, creo que todas las mamás me van a entender. Me dejaron ver a mi hijo cada 15 días durante una hora y media o dos; y siempre estoy puntual. Ahora estoy aquí, la novedad es que no tengo derecho o no me tienen permitido el acceso; como es en casa de su papá, ellos pueden decidir si me dejan o no me dejan entrar. Entonces, me dejan entrar", explicó Conde en un vivo que transmitió en su cuenta de Instagram.

Medina declaró en los medios que Ninel había llegado tarde, a lo que la actriz respondió: "Es absolutamente mentira que llegué tarde; a las 4:04 de la tarde, estábamos en la puerta de la casa del padre de mi hijo y nos dijeron textualmente 'que no había nadie en esa casa; que la indicación era que nadie podía pasar'", explicó en el programa mexicano Ventaneando de TV Azteca. "No entiendo por qué las mentiras, no entiendo por qué si es cada quince días que puedo ver a mi hijo, que son las migajas que tengo para ver a alguien que parí, no me permitan un acceso a capricho".

Ninel Conde asegura que tomará acciones legales

Ninel Conde ha decidido nuevamente tomar acciones legales para resolver este conflicto. "Es muy triste haber aceptado las visitas en un lugar parcial; por eso existen centros que son imparciales donde hay autoridades que pueden checar a qué hora llega cada quien y eso es lo vamos a solicitar", advirtió.